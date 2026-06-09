Régimen de Cuba reduce a veinte la cantidad de ministerios

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.

El régimen cubano publicó el Proyecto de Ley de organización de la Administración Central del Estado , que reorganiza la estructura burocrática del país y reduce a 20 el número de ministerios, con una cantidad importante de fusiones que provocan dudas en los expertos.

De acuerdo con la norma , que "regula las bases generales de la organización de la Administración Central del Estado y determina el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que la integran", esta supondría una reorganización de la estructura estatal , que hasta ahora tuvo 27 ministerios y organismos centrales.

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Subraya el texto que "la función ejecutiva y administrativa del Estado cubano se ejerce, fundamentalmente", a través del "Consejo de Ministros, su Comité Ejecutivo y sus entidades subordinadas y adscritas; los organismos de la Administración Central del Estado y sus entidades subordinadas y adscritas; y otros órganos, entidades y estructuras organizadas".

No se menciona al Consejo de Estado, que es en la práctica el que establece buena parte de las disposiciones que luego somete a votación la Asamblea Nacional del Poder Popular, y que es el mecanismo que usa la elite para imponer su voluntad al resto del aparato burocrático.

Los cambios ministeriales de Cuba

Según el Proyecto de Ley, uno de los cambios principales será la desaparición del Ministerio de Agricultura y el de la Industria Alimentaria, que en lo adelante se funden en el Ministerio de Agroalimentación.

Este tendrá como objetivo "dirigir y controlar la política estatal en materia de posesión y uso sostenible de la superficie agropecuaria y forestal del país, la producción agropecuaria, cañera y forestal; la industria alimentaria, el azúcar y sus derivados, bebidas y licores, así como la actividad de pesca, y su comercialización".

El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera pasará a llamarse Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, mientras que el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) se unen en el Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación.

Este será el "encargado de dirigir y controlar la política estatal en materia de planificación socialista de la economía, el desarrollo económico y social, financiero, presupuestario, tributario, contable, tesorería, patrimonio, precios, crédito público y seguro", dice la norma.

Otras fusiones son que el Ministerio de Educación Superior se fusiona con el de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; el de Industrias y Construcción crean el Ministerio de Industrias y la Construcción, y surge el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda.

Este último "es el organismo encargado de dirigir y controlar la política estatal en materia de medio ambiente, la gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres, el ordenamiento territorial, la gestión urbanística y de vivienda".

Se mantiene la estructura actual del Ministerio de Información y Comunicación Social, que dirige y controla "la política estatal en materia de comunicación social" dice el documento, mientras el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) pasa a ser Ministerio de Deportes y Recreación.

Las estructuras que se mantienen son el Ministerio de Cultura; Ministerio de Educación; Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de Comunicaciones; Ministerio de Justicia; Ministerio de Relaciones Exteriores, y Ministerio de Salud Pública.

Cierra la lista de 20 estructuras administrativas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Ministerio de Turismo; Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Ministerio del Interior, y Ministerio del Transporte.

Tras la publicación del documento, el economista Pedro Monreal señaló que, en una revisión superficial, echa en falta el Ministerio de Comercio Interior y de Construcción y Viviendas.

"Comercio es una de las actividades más complejas para regular y normar. ¿Se ocupará de eso el Ministerio de Economía y Finanzas?", apuntó.

En cuanto al tema de la vivienda, cuestionó, "ni pinta ni da color en el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda. La vivienda en Cuba tiene menos que ver con el hábitat que con el proceso inversionista. Era más racional un Ministerio de Construcción y Vivienda".

Sobre las fusiones en materia de administración de la economía, indicó que "al superministerio económico le sobra el término planificación (es un adorno ideológico). Incluso en los marcos actuales se supone que la economía es centralmente planificada. Con llamarlo de 'economía y finanzas' estaría bien".

Además, alertó que "llevarse la ciencia para el MES (Ministerio de Educación Superior) debilita intelectualmente el Ministerio de Medio Ambiente".

Por último, ironizó: "eso de Ministerio de Información y Comunicación Social bordea aquello de un Ministerio de la Verdad", en referencia a la institución ficticia de la novela distópica 1984, de George Orwell. En el célebre libro, su función era reescribir la historia, falsear estadísticas y controlar la información para adaptarla a los intereses del Partido regente.

La cargada e inoperante estructura burocrática del régimen cubano, de naturaleza soviética, ha sido blanco de críticas durante décadas por parte de expertos y de la propia cúpula gobernante, sin que los cambios introducidos antes mejoren visiblemente el funcionamiento del Estado, que no puede resolver los graves problemas que tienen sus gobernados.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba