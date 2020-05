Régimen cubano sanciona a 14 médicos contagiados por "no protegerse"

El reporte aseguró que en esa instalación asistencial se trabaja en la desinfección total de las salas, para lo cual se entregó a cada departamento agua con detergente e hipoclorito de sodio al 5%, para evitar la propagación del COVID-19.

Andrés Lamas Acevedo, director general de la instalación sanitaria de Cuba, dijo que se tomaron alrededor de 900 muestras para realizar prueba de PCR a trabajadores y pacientes del hospital, la mayor parte de ellas pendientes de resultados en días venideros para el descarte del COVID-19.

Una brigada de profesionales de la salud cubanos poco antes de viajar a Sudáfrica para ayudar a frenar al coronavirus, en La Habana, Cuba, el 25 de abril de 2020.

Sin embargo, en redes sociales varios médicos de Cuba se quejaron de que, con motivo del brote, varios trabajadores fueron sancionados y culpados por no haberse protegido del COVID-19.

María Del Carmen Álvarez Escobar, metodóloga de la carrera de Medicina en la Universidad de Ciencias Medicas de Matanzas y madre de una de las doctoras implicadas, denunció el vienes en su muro de Facebook que "los infelices contagiados del servicio de Terapia Intermedia ahora además son sancionados públicamente por no protegerse."

"Es verdad, estaban mal protegidos porque quien tenía que velar por ello no se lo suministró. No me constan las llamadas de atención, multas, visitas diarias de área de riesgo señalando las irregularidades, inclusive sanción a los infractores. ¡Qué pena! Enfermos y sancionados públicamente", escribió en la red social.

Entre los comentarios a esa publicación, Elizabeth Díaz Vázquez lamentó "como se ha manejado la situación, porque nosotros también somos médicos del Ejército de Batas Blancas que lo único que hemos hecho ha sido trabajar y salvar vidas porque amamos nuestra profesión y nuestro país."

"Es importante reconocer que nuestro servicio de Terapia Intermedia es un punto vital en nuestro hospital y trabajamos duro tanto los médicos, enfermeras y el resto del personal que labora en UCIM. (...) No creo que se pueda hablar de protección, porque nos esforzamos mucho diseñando nuestros propios medios. Éramos unos innovadores, lo que pasó es que no eran los adecuados para un virus donde su contagio es bien alto. Entonces, ¿somos culpables?"

En Twitter, la usuaria Laura de Cuba, quien aseguró haber estudiado en el Faustino Pérez, abrió un hilo con el testimonio de un médico de ese centro asistencial, cuya identidad no reveló. Según su denuncia, la fuente de contagio fue un paciente que falleció la semana pasada y llegó al Cuerpo de Guardia con otros síntomas para luego pasar "por varios servicios: Medicina, Cirugía, Intermedia e Intensiva."

"Está feo eso en el Hospital, aún no lo cierran y viene desde ya hace una semana. A los médicos los llevaron a la EIDE en una situación pésima (...) Se quejaron y quejaron hasta que los llevaron para Villa EMCI y creemos que seguirán cayendo más casos. No les dan medios de protección suficientes, solo a los de la consulta de respiratorios. A los otros, un par de guantes al día, ahhh y que ellos traigan su nasobuco".

"Los médicos de Intermedia se tuvieron que buscar sus propios medios de protección para trabajar. Estos, acaban de ser sancionados públicamente en la guardia donde el director de este hospital, el doctor Andrés Lamas Acevedo, mostró decepción con el servicio de Intermedia".

"La culpa nunca llega al piso. La culpa no es del MINSAP ni del Hospital y su junta directiva por no adoptar las medidas de bioseguridad adecuadas para cuidar a sus profesionales", terminó su relato.

No es el esta la primera denuncia que surge entre el personal médico de Cuba debido a la desprotección en que se encuentran en sus propios centros de trabajo para hacer frente al COVID-19. En abril pasado, varias personas comentaron alarmadas en Villa Clara la exposición al nuevo coronavirus en que se encuentra allí el personal médico.

Matanzas, que tiene hasta el momento 147 casos confirmados de COVID-19, registró hace apenas dos semanas un brote en otro centro hospitalario, el Hospital Julio Aristegui Villamil, del municipio Cárdenas, que tuvo que ser evacuado y cerrado al público hasta que días después comenzó a reabrir sus servicios.