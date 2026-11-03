martes 3  de  noviembre 2026
REQUISA

Incautan antenas Starlink y casi 600 celulares en la cárcel más grande de Colombia

Además, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems, 356 armas cortopunzantes, estupefacientes, dinero en efectivo y numerosos accesorios electrónicos

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

AFP
Por Valeria Montero

BOGOTÁ. En los 19 pabellones de la cárcel de Ltarjetas sima Picota de Bogotá, la más grande de Colombia, las autoridades de ese país incautaron 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems, seis antenas Starlink, 356 armas cortopunzantes, estupefacientes, dinero en efectivo y numerosos accesorios electrónicos.

La intervención de la prisión la efectuaron funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en una operación contra aquellos que siguen delinquiendo tras las rejas.

Lee además
Un atentado cerca de la base militar en Cali, en Valle del Cauca, fue investigado por agentes de la Sección de Investigación Criminal de la Policía de Colombia (SIJIN) el 24 de abril de 2026. 
VIOLENCIA

Nuevo atentado con explosivos en Colombia deja un muerto y seis heridos
Detalle del arma de un rebelde del ELN, uno de los grupos armados en la frontera colombo venezolana, cerca del río Baudó en el provincia de Chocó, Colombia, el 26 de octubre de 2023.
ACCIÓN MILITAR

Ejército de Venezuela ataca base del ELN en la frontera con Colombia; hay 9 muertos, según ONG

La información sobre el operativo la dio e conocer, el presidente Abelardo De la Espriella, quien además de celebrar la acción, aseguró que los centros penitenciarios no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales.

"¡Se acabó la guachafita!, en los penitenciarios del país (...) No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas. ¡Cárcel es cárcel y la autoridad del Estado se respeta!", manifestó De la Espriella.

Desde su llegada al poder, De la Espriella dio la instrucción de rotar a varios de los reclusos de mayor peligrosidad en algunos centros penitenciarios del país. También ha adelantado varias operaciones en contra de la extorsión.

También, el mandatario se ha centrado en los temas de seguridad y la lucha contra los grupos criminales y el narcotráfico, da a conocer casi a diario en redes los resultados de distintas operaciones militares.

Actuaciones de la Fiscalía

El operativo coincide con una ofensiva de la Fiscalía General contra organizaciones delincuenciales en distintas zonas del país.

La entidad informó este martes de que durante los últimos 45 días fueron intervenidas más de 40 organizaciones criminales en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y varios municipios de Antioquia.

Las investigaciones permitieron capturar a 391 presuntos integrantes de estas organizaciones y asociar más de 1.300 eventos criminales, con los que se dio respuesta institucional a más de 1.200 víctimas reconocidas en los procesos.

Por territorios, la Fiscalía intervino 12 bandas en Bogotá, 11 en Cali, nueve en municipios de Antioquia, seis en Medellín y cinco en Barranquilla. Los grupos son señalados principalmente de participar en homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.

FUENTE: Con informacón de EFE/La Opinión/El Universal

Temas
Te puede interesar

Atentado con explosivos deja un saldo de cuatro muertos en Colombia

Ucrania dice que vuelve a tener una conexión estable al sistema Starlink

Se dispara la violencia en Cuba mientras el régimen mira para otro lado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Composición con los nueve ocupantes fallecidos en el accidente aéreo del 1 de noviembre de 2026 en Palm Beach.
INVESTIGACIÓN ABIERTA

Tragedia aérea en Palm Beach: el mensaje de la copiloto y las pistas que desconciertan a los investigadores

El canciller de Venezuela, Oliver Blanco y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. (EFE)
Política

Marco Rubio pone fecha a las elecciones presidenciales en Venezuela: serían en 2027, según fuentes

En víspera de la Cumbre Iberoamericana, el rey Felipe VI recibió al presidente de Chile, José Antonio Kast en el Palacio Real en Madrid, España .
ESPAÑA

Delcy Rodríguez no asiste a la Cumbre Iberoamericana ante la sombra de sanciones

Imagen referencial de un rótulo indicando la entrada de un centro de votación. 
DECISIÓN 2026

Miami-Dade vota hoy: las decisiones sobre impuestos, vivienda y escuelas que afectarán a miles de residentes

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España).
ESPAÑA

Cayetana Álvarez de Toledo: “Deseo ver a Feijóo en la Moncloa y a María Corina presidenta de Venezuela”

Te puede interesar

Los congresista republicanos de Florida María Elvira Salazar y Carlos Giménez instan a votar. 
ELECCIONES 2026

Giménez y Salazar llaman a votar en contienda electoral muy reñida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Votantes participan en las legislativas de 2026.
DíA DE ELECCIONES

Fallo en máquinas en Nueva York causa más desconfianza en sistema electoral

La supervisora de Elecciones, Alina García.
ELECCIONES

Miami-Dade supera el 51% de participación y espera llegar al 60% al cierre electoral

Imagen referencial de los símbolos de los partidos demócrata y republicano en EEUU. 
OPINIÓN

¿Por qué, si eres inteligente, debes votar por Moody y los republicanos?

Un joven ejerce su voto en un centro de votaciones en Michigan.
DíA DE ELECCIONES

Trump y los republicanos defienden en legislativas su agenda y sus logros