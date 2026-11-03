Incautan antenas Starlink y casi 600 celulares en la cárcel más grande de Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

BOGOTÁ. En los 19 pabellones de la cárcel de Ltarjetas sima Picota de Bogotá, la más grande de Colombia, las autoridades de ese país incautaron 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems, seis antenas Starlink, 356 armas cortopunzantes, estupefacientes, dinero en efectivo y numerosos accesorios electrónicos.

La intervención de la prisión la efectuaron funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en una operación contra aquellos que siguen delinquiendo tras las rejas.

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La información sobre el operativo la dio e conocer, el presidente Abelardo De la Espriella, quien además de celebrar la acción, aseguró que los centros penitenciarios no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales.

"¡Se acabó la guachafita!, en los penitenciarios del país (...) No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas. ¡Cárcel es cárcel y la autoridad del Estado se respeta!", manifestó De la Espriella.

Desde su llegada al poder, De la Espriella dio la instrucción de rotar a varios de los reclusos de mayor peligrosidad en algunos centros penitenciarios del país. También ha adelantado varias operaciones en contra de la extorsión.

También, el mandatario se ha centrado en los temas de seguridad y la lucha contra los grupos criminales y el narcotráfico, da a conocer casi a diario en redes los resultados de distintas operaciones militares.

¡A LOS BANDIDOS QUE PRETENDEN SEGUIR DELINQUIENDO DESDE LAS CÁRCELES LES DEJAMOS CLARO QUE EN LA ERA DEL TIGRE LA AUTORIDAD SE RESPETA Y LA LEY SE HACE CUMPLIR!



En un megaoperativo de registro y control en 19 pabellones de la cárcel La Picota, incautamos 582 celulares, 3.754… pic.twitter.com/o7p8x5eGH8 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 3, 2026

Actuaciones de la Fiscalía

El operativo coincide con una ofensiva de la Fiscalía General contra organizaciones delincuenciales en distintas zonas del país.

La entidad informó este martes de que durante los últimos 45 días fueron intervenidas más de 40 organizaciones criminales en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y varios municipios de Antioquia.

Las investigaciones permitieron capturar a 391 presuntos integrantes de estas organizaciones y asociar más de 1.300 eventos criminales, con los que se dio respuesta institucional a más de 1.200 víctimas reconocidas en los procesos.

Por territorios, la Fiscalía intervino 12 bandas en Bogotá, 11 en Cali, nueve en municipios de Antioquia, seis en Medellín y cinco en Barranquilla. Los grupos son señalados principalmente de participar en homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.

FUENTE: Con informacón de EFE/La Opinión/El Universal