MIGRACIÓN

Régimen de Daniel Ortega pone fin a la ruta del libre visado a cubanos

Bajo la disposición 001-2026 de la Dirección General de Migración y Extranjería, los portadores de pasaportes ordinarios cubanos fueron reclasificados

Los dictadores de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega.&nbsp;

Los dictadores de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega. 

AFP Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANAGUA — El régimen de Ortega canceló este domingo el beneficio de libre visado para los ciudadanos cubanos, una medida que estuvo vigente desde noviembre de 2021 y que sirvió como válvula de escape para miles de personas que buscaban llegar a Estados Unidos.

A partir de la fecha, los cubanos que pretendan ingresar a territorio nicaragüense deberán someterse al proceso de "visa consultada", devolviendo al aparato estatal el control total sobre el flujo de viajeros de la isla, reseña el portal web del diario nicaragüense La Prensa.

Bajo la nueva disposición 001-2026 de la Dirección General de Migración y Extranjería, los portadores de pasaportes ordinarios cubanos fueron reclasificados de la categoría "A" (exentos de visa) a la categoría "C" (visa consultada). Esta nueva normativa, firmada por el comisionado general Juan Emilio Rivas, director de Migración del Ministerio del Interior, obliga a cada ciudadano cubano a recibir una aprobación previa de la seguridad sandinista antes de viajar a Nicaragua, que ha servido de ruta para la migración y el tráfico de personas.

nicaragua-disposicion-001-2026-prensani
Imagen de la Disposición 001-2026 que establece un cambio en la clasificación migratoria para ciudadanos cubanos portadores de pasaportes ordinarios.

Imagen de la Disposición 001-2026 que establece un cambio en la clasificación migratoria para ciudadanos cubanos portadores de pasaportes ordinarios.

Presión internacional y migración irregular

El cambio de política migratoria se produce en un escenario de máximas tensiones entre el régimen sandinista y el Gobierno de Estados Unidos. Washington ha denunciado repetidamente al régimen de Ortega por facilitar la migración irregular mediante "políticas permisivas por diseño" y ha impuesto sanciones a funcionarios y empresas de vuelos chárter involucradas en el traslado de migrantes.

La medida fue comunicada de inmediato al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para que las aerolíneas exijan el visado de forma obligatoria.

Esta nueva restricción burocrática añade una carga más a los ciudadanos de Cuba, sometidos por una dictadura de corte comunista que mantiene hundida a la isla en medio de una crisis económica y social crónica.

Tanto en Cuba como en Nicaragua, fieles aliados mantienen la falta de libertades fundamentales y una represión sistemática forzando a la población a huir de sus tierras en busca de refugio. Mientras ambos sistemas totalitarios utilizan el drama migratorio como una ficha de canje político.

