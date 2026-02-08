Congresistas de Florida celebran excarcelación del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa

Los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Al fondo, la alcaldesa de la ciudad de Doral, Christi Fraga.

MIAMI — Congresistas de Florida celebraron este domingo la excarcelación en Venezuela del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, uno de los mayores críticos del chavismo, tras más de ocho meses en prisión.

Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado y exdiputado del partido opositor Primero Justicia, fue liberado tras más de ocho meses en la cárcel. Su liberación fue anunciada hoy por su hijo, Ramón Guanipa, en un mensaje en X.

VENEZUELA Régimen excarcela a Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado, a las puertas de la amnistía

Política Familiares exigen la liberación de los presos políticos en Venezuela "con o sin ley de amnistía"

"Gran noticia la excarcelación de Juan Pablo Guanipa, tras meses de prisión injusta bajo el régimen. Intentaron silenciar a una de las voces más firmes y valientes de la oposición, persiguiéndolo y reprimiéndolo por atreverse a enfrentar a la dictadura. Pero no pudieron", dijo en X la representante republicana María Elvira Salazar.

Pero lamentó que todavía faltan presos políticos por quedar en libertad y denunció que, mientras algunos sigan entre rejas, "no hay justicia en Venezuela".

El también republicano Mario Díaz-Balart compartió en X su alegría por la libertad del opositor venezolano y pidió que los responsables de su encarcelación "deben rendir cuentas".

"No dejaremos de exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos", sostuvo.

Senador agradece a Trump

Mientras que Rick Scott, senador federal del Partido Republicano, agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por la excarcelación de Guanipa.

"Agradecido al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su trabajo para lograr la liberación de Juan Pablo Guanipa. ¡No podemos olvidar a los presos políticos que siguen en cautiverio! ¡Libérenlos a todos!", indicó.

Esta liberación se da en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura del gobernante Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora; mientras, la ONG Foro Penal contabiliza 383.

El Gobierno asegura que el proceso de excarcelaciones se inició en diciembre de 2025 y, desde entonces, unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos.

Asesor legal de Machado es liberado

Un segundo colaborador de la opositora de Venezuela, María Corina Machado, fue excarcelado el domingo un mes después de que el gobierno interino comenzara a liberar presos políticos tras el derrocamiento de Maduro.

Perkins Rocha, asesor legal de Machado y delegado de la mayor coalición opositora del país, se sumó al grupo de presos políticos liberados este domingo como parte de un proceso de excarcelaciones anunciado el 8 de enero por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"El abrazo en nuestra casa se dio. Ya hablamos con nuestros hijos. Perkins Rocha está excarcelado con cautelares muy estrictas. Ahora abogamos por la libertad plena", manifestó Constanza Cipriani, esposa de Rocha, en su cuenta de X.

FUENTE: Con información de EFE