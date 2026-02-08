domingo 8  de  febrero 2026
Régimen venezolano libera al líder político Juan Pablo Guanipa

La noticia fue ofrecida por el hijo del opositor a través de las redes sociales

María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país &nbsp;

María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país

 

Cuenta en X de María Corina Machado
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El dirigente político, Juan Pablo Guanipa, fue liberado tras ocho meses de prisión en las mazmorras del régimen de Nicolás Maduro.

La noticia fue ofrecida por Ramón Guanipa, hijo del opositor a través de las redes sociales.

“Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, compartió.

Además, pidió la liberación de los más de 680 presos políticos, de acuerdo con el último reporte ofrecido por el Foro Penal.

"Mucho que decir sobre Venezuela"

Minutos más tarde, se pudo constatar la noticia a través de un video en el que Guanipa confirma su excarcelación

"Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar sobre el presente y el futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante" "Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar sobre el presente y el futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante"

Noticia en desarrollo..

María Corina Machado celebra la excarcelación de Guanipa

