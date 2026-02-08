Régimen venezolano libera al líder político Juan Pablo Guanipa

CARACAS.- El dirigente político, Juan Pablo Guanipa, fue liberado tras ocho meses de prisión en las mazmorras del régimen de Nicolás Maduro.
CARACAS.- El dirigente político, Juan Pablo Guanipa, fue liberado tras ocho meses de prisión en las mazmorras del régimen de Nicolás Maduro.
La noticia fue ofrecida por Ramón Guanipa, hijo del opositor a través de las redes sociales.
“Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, compartió.
Además, pidió la liberación de los más de 680 presos políticos, de acuerdo con el último reporte ofrecido por el Foro Penal.
Minutos más tarde, se pudo constatar la noticia a través de un video en el que Guanipa confirma su excarcelación
Noticia en desarrollo..