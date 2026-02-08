domingo 8  de  febrero 2026
EEUU

Dimite el director ejecutivo de 'The Washington Post' tras una oleada de despidos

El diario anunció el despido masivo de uno de cada tres empleados de la compañía, lo que ha resultado también en un varapalo para la plantilla periodística

Una vista del edificio de oficinas del Washington Post el 4 de febrero de 2026 en Washington, DC.

Una vista del edificio de oficinas del Washington Post el 4 de febrero de 2026 en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El director ejecutivo del periódico estadounidense 'The Washington Post', Will Lewis, presentó su dimisión apenas unos días después de que el diario anunciara el despido masivo de alrededor de un tercio de su plantilla.

"Tras dos años de transformación en 'The Washington Post', ahora es el momento adecuado para dejar (mi) puesto. Quiero agradecer a Jeff Bezos su apoyo y liderazgo durante (mi) gestión como director ejecutivo y editor. La institución no podría tener un mejor propietario", reza una nota que ha dirigido el propio Lewis al personal recogida por la cadena CNN.

Lee además
Personal del diario entra al edificio sede del periódico The Washington Post.
MEDIOS/EEUU

El Washington Post hace drásticas reformas y emprende una nueva era
Pieter Mulier asiste a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
MODA

Versace nombra al diseñador belga Pieter Mulier como director artístico

El diario anunció el pasado miércoles el despido masivo de uno de cada tres empleados de la compañía, lo que ha resultado también en un varapalo para la plantilla periodística, con la salida de al menos 300 redactores, afectando a la mayoría de las secciones.

"Durante mi mandato, se han tomado decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible de The (Washington) Post para que pueda, durante muchos años más, publicar noticias imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día", concluye el comunicado del director ejecutivo saliente.

Mandato controvertido

Jeff D'Onofrio, actual director financiero, sustituirá a Lewis en el cargo de director ejecutivo del diario. D'Onofrio ha declarado sentirse "honrado de tomar el mando como editor y director ejecutivo interino para guiarnos hacia un futuro sostenible y exitoso con la fortaleza de nuestro periodismo como nuestra estrella del norte".

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, se hizo con la propiedad de 'The Washington Post' en septiembre de 2013, acabando con la tradición familiar del diario perteneciente a la familia Graham durante cuatro generaciones. En noviembre de 2023, Lewis asumió el cargo con el objetivo de revitalizar la situación financiera del periódico, sin embargo, su mandato ha sido controvertido.

"El (Washington) Post tiene una misión periodística esencial y una oportunidad extraordinaria. Cada día, nuestros lectores nos dan una hoja de ruta hacia el éxito. Los datos nos indican qué es valioso y dónde enfocarnos", ha sostenido Jeff Bezos en una declaración recogida por el citado medio.

FUENTE: Con informaciòon de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Walt Disney designa a Josh D'Amaro como su próximo director ejecutivo

Régimen de Daniel Ortega pone fin a la ruta del libre visado a cubanos

Secretario del Tesoro de EEUU celebra "gran victoria" de primera ministra de Japón en legislativas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una vista del edificio de oficinas del Washington Post el 4 de febrero de 2026 en Washington, DC.
EEUU

Dimite el director ejecutivo de 'The Washington Post' tras una oleada de despidos

Esta imagen, difundida por la Presidencia de Venezuela, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), conversando con la nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, durante una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de febrero de 2026.  
Política

Venezuela: Grupo de poder solo permanece, si acata órdenes de EEUU

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.
POLÍTICA

Funcionarios estadounidenses y líderes no descartan posible operación militar en Cuba

Agentes de ICE se llevan arrestado a uno de los revoltosos de la extrema izquierda durante una protesta en Minnesota.
EEUU

Tribunal de apelaciones valida la detención de migrantes indocumentados "sin derecho a fianza"

El líder de la Cámara de Representantes Mike Johnson junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
CONGRESO

El fin del cierre del gobierno, otra frustración para la extrema izquierda de EEUU

Te puede interesar

Miguel Díaz-Canel este sábado en ejercicios militares.
CUBA

Régimen cubano descarta excarcelación de presos y se escuda en estado de guerra

Por IVÁN GARCÍA
Los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Al fondo, la alcaldesa de la ciudad de Doral, Christi Fraga.
VENEZUELA

Congresistas de Florida celebran excarcelación del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa

El líder de la Cámara de Representantes Mike Johnson junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
CONGRESO

El fin del cierre del gobierno, otra frustración para la extrema izquierda de EEUU

El exsenador estatal José Javier Rodríguez.
POLÍTICA

Candidato demócrata: "La fiscalía debe ser del pueblo, no el abogado del gobernador" de Florida

María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país  
VENEZUELA

Régimen excarcela a Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado, a las puertas de la amnistía