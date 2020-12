Régimen dice no al diálogo y arrecia vigilancia en San Isidro

El MINCULT se ha escudado, según resalta el portal DIARIO DE CUBA, en que en la lista propuesta por el grupo para una reunión con el ministro Alpidio Alonso hay personas a las que acusa de tener contacto directo y recibir "apoyo logístico y respaldo propagandístico del Gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios".

"El grupo que se ha erigido en voz de todos, pretende imponer, de modo unilateral, quiénes, con quién y para qué aceptarán dialogar", se justificó el MINCULT. El texto del correo electrónico, que se puede leer en el propio comunicado, pide la inclusión del jurista Julio A. Fernández Estrada como asesor legal, y la de artistas e intelectuales que no participaron del diálogo del 27 de noviembre, como Luis Manuel Otero Alcántara, Claudia Calviño y Carlos Manuel Álvarez.

En ese sentido, el texto publicado por la institución oficial dice que en la lista hay personas "que se han autoexcluido hace mucho tiempo por sus agresiones a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana, bajo el disfraz del arte", en aparente alusión a Otero Alcántara.

Para concluir dando un portazo a los acuerdos concluyó el MINCULT: "Somos una Revolución en el poder, que tiene entre sus fuerzas más formidables a la cultura, una cultura soberana, independiente y antimperialista desde la raíz. Con los mercenarios, no nos entendemos".

Alpidio Alonso compartió la publicación a través de un tweet que mantiene fijado al inicio de su cuenta en la red social.

Embed Para los jóvenes y para todos los artistas que se reunieron frente al MINCULT el 27 de noviembre, que no han comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana, siguen abiertas las oportunidades de diálogo. Con los mercenarios, no nos entendemos. https://t.co/sVxFTYpNEs pic.twitter.com/8AvmIqOqKw — Alpidio Alonso Grau (@AlpidioAlonsoG) December 4, 2020

Entretanto el exministro de Cultura Abel Prieto señaló hoy en el diario oficialista Granma que no le gustó la muestra de buena voluntad por parte del viceministro Fernando Rojas con los artistas que protestaron: “Con los farsantes no hay diálogo posible”, dijo Prieto.

El ofrecimiento de diálogo es considerado por Prieto como un hecho utilizado “para convertirlo en noticia, en show y anotárselo como una victoria. Algunos necesitaban justificar el dinero que reciben”, escribió.

Estos planteamientos de la oficialidad del ministerio de Cultura se suman a los realizados la semana pasada por el gobernante designado Miguel Díaz Canel cuando declaró “diálogo solo si es 'por el socialismo y para todo lo que sea por la Revolución” en una especie de parafraseo a la sentencia lapidaria de Fidel Castro cuando lanzó la determinación de su postura política: “Dentro de la Revolución todo, fuera de la Revolución nada”.

También echa por tierra las intenciones del MSI. Hace solo unos días Michel Matos, fungiendo como vocero del movimiento había mostrado optimismo al declarar en conferencia de prensa: “Nosotros estamos buscando la libertdad y apostamos por la soberanía. Hemos decidido hablar con las autoridades a pesar de las críticas que hemos recibido pero estamos dispuestos a soportarlas por el bien del pueblo Cubano…creemos en el diálogo, precisamente son los enemigos los que hacen la paz. Estamos ante un hecho histórico inédito”,.

Mientras Amaury Pacheco, fundador del MSI defendió que este supuesto diálogo acordado: “Es la línea directa y esencial para la construcción de una nación”.

Al conocerse hoy la declaración del MUNCULT, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del MSI dijo a CUBANET: “Ahora la Seguridad del Estado los inmovilizará, los coaccionará y tomará muchas más medidas para impedir que se reúna tanta gente...Están demostrando que no tienen capacidad de diálogo para enfrentar ningún tipo de cambio en Cuba, ni para escuchar las exigencias de una generación a los funcionarios que se deben a la ciudadanía. Muchas personas demostraron allí que (las autoridades) necesitan un cambio, pero el régimen está demostrando que no le interesa. Demuestra que en su totalitarismo decide cómo contar las cosas y a quiénes invita”.

“Son unas bestias heridas”, comentó la actriz Iris Ruiz, vicecoordinadora del MSI. “Han demostrado que su función es excluir. La propuesta de que ellos escuchen a la ciudadanía siempre va a seguir en pie, y la propuesta de ellos de reprimir y de no dialogar, de ser violentos y de romper con hostilidad las demandas, también”.

Pese a la negativa del MINCULT, subraya CUBANET, las expectativas del MSI se mantienen en alza. “Ellos al final le dan la vuelta con toda su propaganda política. Ahora puede que esas 30 personas y hasta las 500 que estaban allí se den cuenta de que esas posiciones reformistas al régimen no les interesan. Veremos, entonces, qué actitud asume el pueblo cubano ante esta nueva falta de respeto”, dijo Otero Alcántara al sitio web independiente.

La palabra diálogo que se había barajado hasta el momento, terminó por convertirse en un monólogo del oficialismo. Y mientras hacen pública la negativa de escuchar las demandas de un grupo que representa el sentir de un estrato de lo más humilde de la juventud cubana, a Luis Manuel Otero Alcántara, identificado como uno de los rostros más visibles del Movimiento San Isidro le arrecian vigilancia en sus lugar de residencia.

Desde la capital cubana llegó a la redacción de Diario Las Américas una imagen que notifica la férrea vigilancia que mantiene la Policía Política en la proximidades de la casa de Otero Alcántara en la barriada de San Isidro en La Habana Vieja.

Alrededor de la 1.00 de la tarde de este viernes 4 de diciembre en la esquina de la casa había un auto de la Policía apostado y dos parejas de agentes, vestidos como civiles. En la calle de arriba, también otro auto patrullero y otra pareja de agentes. Además frente a la casa de Luis Manuel, colocaron una cámara de video, informa una fuente desde La Habana.

ACOSO POLICIAL CUBA.jpg Foto tomada en Ave del Puerto y calle Damas, cerca de la sede del Movimiento San Isidro Diario Las Américas

Aumenta la represión y el acoso por parte del régimen castrista

El científico Omar Casanella, uno de los huelguistas de la sede del Movimiento San Isidro a través de su cuenta de Facebook denunció que fue citado a la estación de policía del Cerro, cita en Infanta y Manglar, mañana sábado5, a las 10:00 a.m, según compartió el sitio CUBANET.

“Uno de los agentes de la policía política vino ahora a mi casa y me entregó esta citación de hoy para presentarme mañana (violando las 72 horas de antelación con que debe citarse según la ley de procedimiento)”, escribió Casanella y agregó que el documento vino acompañado de amenazas. “Me dijo que, si yo no iba mañana a la citación, venían mañana con una orden de registro de domicilio y de detención”.

Embed El uno de los agentes de la policía política vino ahora a mi casa y me entregó esta citación de hoy para presentarme... Publicada por Oscar Casanella en Viernes, 4 de diciembre de 2020

Entretanto, Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados y en huelga de hambre en la sede del MSI el pasado mes de noviembre se encuentra bajo vigilancia por la Seguridad del Estado y el jefe de sector, y no lo dejan salir de su casa, acorde a CUBANET.

“Estoy bajo vigilancia por la seguridad del Estado y el jefe de sector conocido como la sombra no me dejan salir de mi casa. Facebook no me deja publicar por mí perfil”, escribió.

Entretanto el periodista independiente Esteban Rodríguez también publicó fotos en las que se observan agentes de la policía política vigilando los bajos de su casa.

"Dicen que estoy bajo investigación por presunto vínculo con personas de Miami. No puedo salir de mi casa”.

Embed Dicen que estoy bajo investigación por presunto vínculo con personas de Miami. No puedo salir de mi casa. Publicada por Esteban Rodriquez en Viernes, 4 de diciembre de 2020

El activista y periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho asegura que ha sido amenazado al bajar de su casa por agentes del régimen y que tampoco le permiten salir.

“Bien, me amenazan al bajar y me dicen que no puedo salir. Cuando pregunto hasta cuando sería esto? Me dicen que de por vida, ya que tengo vínculos con la diplomacia de un país. (No hace falta decir cuál)”.

Según el artículo de CUBANET el sitio pudo confirmar que Yunior García, Luz Escobar, Julio Llópiz y Ulises Padrón también han sido sitiados en sus viviendas este viernes por el régimen, con el objetivo de impedirles salir a la calle.