sábado 31  de  enero 2026
COMUNICADO

MSI² apoya orden ejecutiva de Trump sobre Cuba y lanza la Cuba Libre Task Force

El Instituto respalda plenamente la evaluación de la administración Trump de que el régimen cubano es un actor desestabilizador y hostil en el hemisferio occidental

Una calle en Cuba.&nbsp;

Una calle en Cuba. 

unsplash
Por Miami Strategic Intelligence Institute

MIAMI- El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) expresa su respaldo total a las nuevas medidas adoptadas a nivel local y nacional en Estados Unidos para frenar, aislar y finalmente desmantelar al régimen comunista de La Habana, una estructura criminal que durante más de seis décadas ha reprimido al pueblo cubano y ha operado como un actor desestabilizador en el hemisferio occidental.

En particular, MSI² celebra la histórica orden ejecutiva firmada por el presidente Donald J. Trump, mediante la cual se declara una emergencia nacional por la amenaza que representa el régimen cubano para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Esta acción marca un punto de inflexión en la política hacia Cuba: por primera vez se reconoce formalmente, desde la Casa Blanca, que el castrismo constituye una amenaza directa, estructural y activa contra los intereses estratégicos de la nación.

La orden ejecutiva apunta que el régimen cubano mantiene alianzas con potencias hostiles como Rusia, China e Irán, aloja infraestructura de inteligencia extranjera, incluida la mayor base de inteligencia rusa fuera de su territorio, y ofrece refugio a organizaciones terroristas internacionales como Hezbolá y Hamás. Además, La Habana opera como un nodo regional de desestabilización, exportando represión, control social, inteligencia y propaganda ideológica a múltiples países del hemisferio.

MSI² considera especialmente relevante el nuevo sistema de aranceles anunciado por la administración Trump, que penaliza a los países que continúen suministrando petróleo al régimen cubano, una de las principales fuentes de oxígeno económico de la dictadura. Esta medida golpea directamente el corazón financiero del sistema represivo y envía un mensaje inequívoco a los aliados del castrismo: no habrá impunidad comercial para quienes financien a una dictadura enemiga de la libertad.

En paralelo, MSI² respalda plenamente las iniciativas anunciadas en Miami por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), junto a los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, quienes solicitaron formalmente al presidente Trump la suspensión inmediata de viajes, remesas y flujos económicos hacia Cuba, mediante decreto presidencial. El objetivo es quitarle el oxígeno económico al cartel de La Habana y acelerar una transición democrática real.

Tal como afirmó el secretario general de la ARC, Orlando Gutiérrez Boronat, el Partido Comunista Cubano no es un partido político, sino una empresa criminal conjunta, responsable de la miseria, la represión, la migración forzada y el colapso moral de la nación cubana. No existe transición posible si el régimen conserva cuotas de poder. No hay reforma viable sin liberación total de los presos políticos, legalización de la sociedad civil y elecciones libres multipartidistas.

MSI² coincide con esta lectura estratégica: no hay espacio para fórmulas intermedias. El castrismo no es un gobierno, es una estructura de ocupación interna, sostenida por redes transnacionales de corrupción, inteligencia hostil y crimen político.

Por esta razón, MSI² anuncia la creación de la Cuba Libre Task Force, una unidad especializada del instituto que brindará asistencia técnica, análisis estratégico y apoyo intelectual a iniciativas de política pública orientadas al colapso definitivo del régimen cubano y al diseño de escenarios de transición democrática. Esta task force contará con la experiencia directa de nuestros expertos en Cuba, inteligencia, geopolítica y políticas internacionales.

MSI² agradece que, finalmente, Estados Unidos cuente con un presidente que actúa y no negocia con dictaduras, que entiende que la seguridad nacional no se protege con retórica, sino con decisiones firmes, sanciones reales y presión estratégica sostenida. El liderazgo del presidente Trump, junto a su gabinete y aliados en el Congreso, representa un retorno a una política exterior basada en fuerza y defensa activa del mundo libre.

El momento es ahora.

Cuba será libre cuando el cartel de La Habana caiga.

MSI² – Miami Strategic Intelligence Institute

Inteligencia estratégica para un hemisferio libre

