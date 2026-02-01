lunes 2  de  febrero 2026
VENEZUELA

Excarcelan a activista tras cuatro años en prisión por reportar abusos de las FARC en la frontera

Javier Tarazona, director de una ONG y uno de los presos políticos de mayor perfil, salió de la cárcel donde permanecía desde 2021 por terrorismo y conspiración

El activista y director de la ONG FundaREDES de Venezuela, Javier Tarazona.

El activista y director de la ONG FundaREDES de Venezuela, Javier Tarazona.

@Presidencia_VE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.-En el proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela, el abogado Javier Tarazona, activista de derechos humanos, salió de la cárcel este domingo, informó la organización Foro Penal y familiares, mientras se clama por la libertad de todos los detenidos en forma arbitraria por motivos políticos.

“Después de 1.675 días, cuatro años y siete meses, ha llegado el día que tanto anhelábamos: mi hermano Javier Tarazona está libre “La libertad de uno es esperanza para todos”, informó José Rafael Tarazona, hermano del activista, en X, luego de salir de la cárcel del Helicoide.

Lee además
María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)
POLÍTICA

María Corina Machado pide una "transición real" en Venezuela tras reunión con Marco Rubio
Diez estadounidenses regresan a casa tras ser detenidos en Venezuela en julio de 2025
EMBAJADA

EEUU informa sobre la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

Tarazona, director de la ONG independiente FundaRedes, dedicada al seguimiento de los derechos en la frontera del occidente del país, fue arrestado en julio de 2021 luego de que su organización reportó abusos de la guerrilla colombiana FARC y militares venezolanos en Apure y otras zonas fronterizas, una situación recurrente en la región.

La fiscalía del régimen acusó a Tarazona de terrorismo y conspiración, en un proceso sin respeto a sus derechos procesales y humanos, una característica generalizada en los casos de presos políticos, según denuncias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2017960674748432508&partner=&hide_thread=false

Celebran liberación de activista

Tarazona es uno de los presos políticos de más alto perfil y con más años de prisión, de todos los detenidos que han sido excarcelados y que llegan a más de 300 según reportes del Foro Penal.

A su salida de prisión Tarazona acudió con compañeros de celda y su abogado Miguel Forero a una iglesia en el centro de Caracas, donde su presencia ocasionó regocijo en feligreses que aplaudieron la excarcelación con el grito de "¡libertad! ¡libertad! ¡libertad!".

La excarcelación del activista fue celebrada también por María Corina Machado, Nobel de la Paz, en un mensaje en el que aseguró que "habrá justicia", en su cuenta en X .

"Querido Javier, me conmueve verte finalmente abrazando a Teresa, tu mamá y a tu hermano José Rafael. Venezuela toda admira y respeta tu valentía y tu entrega", escribió la exdiputada.

Exigen libertad de presos políticos

Este domingo, Foro Penal reportó una nueva cantidad de excarcelaciones de personas detenidas desde 2024, en el contexto de las protestas poselectorales de julio de ese año contra el resultado del CNE que proclamó ilegalmente a Nicolás Maduro.

No obstante, familiares de otros presos continúan a la espera del reencuentro con sus parientes a las puertas de las cárceles ubicadas en Caracas y en zonas aledañas, mientras prevalece la exigencia de que sean liberaciones reales con el cierre de los procesos penales.

Todas las personas han salido de las cárceles con medidas restrictivas de prohibición de salida del país y régimen de presentación en tribunales, mientras la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, ha pedido celeridad en la presentación de una ley de amnistía general.

FUENTE: Con información de red X Foro Penal, José Tarazona, France24,

Temas
Te puede interesar

Reportan que el régimen chavista excarcela a otros 80 presos políticos tras acuerdos con EEUU

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica ?

Laura Fernández gana las elecciones presidenciales en Costa Rica en primera ronda

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump. 
MÁXIMA PRESIÓN

Trump confirma diálogo de alto nivel con La Habana y cubanos esperan un cambio pronto

El dictador de Venezuela Nicolás Maduro junto al gobernador chavista Rafael Lacava, quien fue acusado de lavado de dinero en Andorra (foto archivo).
CORRUPCIÓN

Resurge escándalo en Venezuela por blanqueo de más de mil millones de dólares por gobernador chavista

Miami, soplo de buen frío.
FLORIDA

Mantenga el abrigo a mano, más frío en Miami

La candidata presidencial de Costa Rica y cirtual ganadora del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, saluda a sus partidarios después de los resultados de las elecciones presidenciales en el Hotel Aurola, en San José, el 1 de febrero de 2026.
DEMOCRACIA

Laura Fernández gana las elecciones presidenciales en Costa Rica en primera ronda

Alejandro Castro Espín, militar de Cuba e hijo del general y exgobernante Raúl Castro.
GESTIONES

La Habana buscaría salida negociada con EEUU, según informe

Te puede interesar

La candidata presidencial de Costa Rica y cirtual ganadora del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, saluda a sus partidarios después de los resultados de las elecciones presidenciales en el Hotel Aurola, en San José, el 1 de febrero de 2026.
DEMOCRACIA

Laura Fernández gana las elecciones presidenciales en Costa Rica en primera ronda
El presidente Donald Trump. 
MÁXIMA PRESIÓN

Trump confirma diálogo de alto nivel con La Habana y cubanos esperan un cambio pronto

Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.
PREMIOS

Ganadores en las categorías principales de los Grammy Awards 2026

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump
VENEZUELA

Ovación a casa llena en Cartagena: María Corina Machado asegura que "asistimos al final de la tiranía"

Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. video
CUBA

Régimen hace acto de repudio a jefe de misión estadounidense Mike Hammer