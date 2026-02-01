Excarcelan a activista tras cuatro años en prisión por reportar abusos de las FARC en la frontera

CARACAS .-En el proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela , el abogado Javier Tarazona, activista de derechos humanos, salió de la cárcel este domingo, informó la organización Foro Penal y familiares, mientras se clama por la libertad de todos los detenidos en forma arbitraria por motivos políticos.

“Después de 1.675 días, cuatro años y siete meses, ha llegado el día que tanto anhelábamos: mi hermano Javier Tarazona está libre “La libertad de uno es esperanza para todos”, informó José Rafael Tarazona, hermano del activista, en X, luego de salir de la cárcel del Helicoide.

Tarazona, director de la ONG independiente FundaRedes, dedicada al seguimiento de los derechos en la frontera del occidente del país, fue arrestado en julio de 2021 luego de que su organización reportó abusos de la guerrilla colombiana FARC y militares venezolanos en Apure y otras zonas fronterizas, una situación recurrente en la región.

La fiscalía del régimen acusó a Tarazona de terrorismo y conspiración, en un proceso sin respeto a sus derechos procesales y humanos, una característica generalizada en los casos de presos políticos, según denuncias.

Celebran liberación de activista

Tarazona es uno de los presos políticos de más alto perfil y con más años de prisión, de todos los detenidos que han sido excarcelados y que llegan a más de 300 según reportes del Foro Penal.

A su salida de prisión Tarazona acudió con compañeros de celda y su abogado Miguel Forero a una iglesia en el centro de Caracas, donde su presencia ocasionó regocijo en feligreses que aplaudieron la excarcelación con el grito de "¡libertad! ¡libertad! ¡libertad!".

La excarcelación del activista fue celebrada también por María Corina Machado, Nobel de la Paz, en un mensaje en el que aseguró que "habrá justicia", en su cuenta en X .

"Querido Javier, me conmueve verte finalmente abrazando a Teresa, tu mamá y a tu hermano José Rafael. Venezuela toda admira y respeta tu valentía y tu entrega", escribió la exdiputada.

Exigen libertad de presos políticos

Este domingo, Foro Penal reportó una nueva cantidad de excarcelaciones de personas detenidas desde 2024, en el contexto de las protestas poselectorales de julio de ese año contra el resultado del CNE que proclamó ilegalmente a Nicolás Maduro.

No obstante, familiares de otros presos continúan a la espera del reencuentro con sus parientes a las puertas de las cárceles ubicadas en Caracas y en zonas aledañas, mientras prevalece la exigencia de que sean liberaciones reales con el cierre de los procesos penales.

Todas las personas han salido de las cárceles con medidas restrictivas de prohibición de salida del país y régimen de presentación en tribunales, mientras la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, ha pedido celeridad en la presentación de una ley de amnistía general.

