Régimen de Maduro excarcela a adolescente tras viralizarse una carta que habla de "hacerse daño"

La historia de Mariana González fue compartida por su madre a distintos medios de comunicación durante los primeros días del mes de octubre. Para ese momento pidió mantener el anonimato de su hija, así como el de ella con dos motivos principales: evitar represalias y por la esperanza de que esto quizá ayudaría a una liberación expedita.

Embed - Ministerio Público Venezuela on Instagram: "#AHORA El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informa que el @mpublicove, en coordinación con un equipo multidisciplinario del SENAMECF, como garante de los Derechos Humanos realizó el día de hoy 04-12-2024, la evaluación médica a la joven M.G : en tal sentido, fue solicitada la respectiva revisión de medida. Dicha solicitud fue #ACORDADA #AHORA por el tribunal correspondiente encontrándose dicha joven en #libertad ." View this post on Instagram A post shared by Ministerio Público Venezuela (@mpublicove)

La excarcelación de Mariana González se produce luego de que su madre diera a conocer una carta escrita por la adolescente, en la que le dejaba ver sus intenciones de quitarse la vida al no poder soportar seguir en prisión tras cuatro meses de encierro.

"Si no puedo estar con ustedes, no quiero estar con más nadie. Prefiero morir. (…) A veces quiero hacerme daño a mí misma. Ya no puedo más", decía la joven en la carta que publicó la cuenta de Vente Venezuela, que sigue día a día las "Historias de la Represión" en el país.

Este es el sentimiento de Mariana González, expresado a su madre mediante una carta, tras 4 meses de detención… pic.twitter.com/xWMuzLtdaE — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) December 3, 2024

Mariana fue detenida de manera arbitraria el 29 de julio en Naguanagua, estado Carabobo (centro-norte). Regresaba a su casa cuando fue interceptada por agentes del régimen, quienes la trasladaron al Fuerte Paramacay, Brigada 41, donde fue sometida a torturas físicas y psicológicas. Desde entonces, fue encarcelada con presas comunes en el Comando de la Policía de Tocuyito, acusada injustamente de terrorismo, incitación al odio y destrucción de la vía pública.

El lunes 2 de diciembre, en una vigilia realizada por los familiares de los adolescentes detenidos en el contexto de las protestas postelectorales, la madre de Mariana decidió dar a conocer una carta que le hizo llegar su hija.

González es una de los más de 168 adolescentes detenidos arbitrariamente, torturados y acusados de terrorismo para que se inculparan de cometer actos violentos en las protestas postelectorales del 29 y 30 de julio.

Las madres han dejado claro que sus protestas no tiene tintes políticos. “No aceptamos que nadie quiera ensuciar nuestra lucha. No somos líderes de nada, somos madres cansadas de pasar necesidad y de tener a nuestros hijos presos”, sentenció Theany Urbina. En la carta, reiteraron: “Nuestra batalla no es contra el Estado, sino contra las injusticias que están destruyendo a nuestras familias”.

Las madres alzaron su voz de protesta en en la Plaza Parque Carabobo, frente a la sede del Ministerio Público en el Centro de Caracas. Esperan que pronto puedan recibir la notificación de que sus hijos fueron, por lo menos, excarcelados y puedan pasar las fiestas decembrinas en familia.

“Nuestros hijos no son terroristas”, reiteraron.

