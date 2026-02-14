sábado 14  de  febrero 2026
Régimen venezolano excarcela a otros 17 presos políticos: quedan 644

El movimiento sindical informó que quedan 12 activistas presos. "Libertad plena es la exigencia de la clase trabajadora", señalaron

El chavismo excarceló a 17 presos políticos en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, en la madrugada de este 14 de febrero. Dentro del grupo están los sindicalistas José Elías Torres, y William Lizardo, así como el joven Gabriel Sánchez Piña

Seir Contreras
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El régimen chavista, a cargo de Delcy Rodríguez, informó la excarcelación de 17 presos políticos que estaban recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Zona 7, ubicada en Boleíta, Caracas, la madrugada de este sábado 14 de febrero.

Según informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, estas excarcelaciones se hicieron "en el marco de la ley de amnistía". En la cuenta del Parlamento en X, Rodríguez también dijo: "Continuemos esta ruta de paz para la construcción de una convivencia democrática y entre hermanos".

Dentro de los nuevos presos excarcelados están los sindicalistas José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y William Lizardo, así como el joven Gabriel Sánchez Piña, de 19 años y con condición de autismo.

"El movimiento sindical tiene aún 12 sindicalistas presos, uno de ellos, Omar Escalante, condenado a 30 años. Libertad plena es la exigencia de la clase trabajadora", dijo el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical.

Los presos políticos de Zona 7 habían comenzado una huelga de hambre el viernes 13 de febrero, y sus familiares se encadenaron, para exigir su libertad. Esto después de que el presidente del Parlamento incumpliera su palabra de que "a más tardar, el viernes" estarían en libertad.

644 presos políticos

El Foro Penal informó que, hasta este sábado, hay 644 presos políticos en Venezuela: 564 hombres y 80 mujeres. En el grupo permanece un adolescente detenido.

La ONG indicó que se desconoce el paradero de 47 presos políticos y 55 tienen nacionalidad extranjera.

FUENTE: Con información de la Asamblea Nacional/Foro Penal/Observatorio Venezolano de Libertad Sindical

