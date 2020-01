Régimen de Maduro no autorizó visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Subraya también la carta que el régimen no reconoce ni valora jurídicamente ninguna acción cometida ante la OEA y la CIDH por quienes "pretendan usurpar la representación legítima de Venezuela", en este caso, se refiere el régimen a la Asamblea Nacional.

LEA TAMBIÉN: Anuncian visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a Venezuela

"Resulta jurídicamente improcedente el desarrollo de una "visita in loco" de la CIDH a Venezuela", dice la misiva, y agrega "en razón de lo precedentemente expuesto, sirva el presente para reiterarle que el Gobierno venezolano no autoriza la supuesta visita de la CIDH a nuestro país".

El régimen añade que en ejercicio de su soberanía seguirá trabajando con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Esta información fue ratificada por el canciller Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter. "Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada", escribió este viernes el ministro de Exterior venezolano.