Régimen de Maduro ordena el cierre de frontera con Colombia

La medida anunciada por el régimen se da luego del secuestro y posterior liberación de la líder opositora María Corina Machado durante la jornada de manifestaciones mundiales a favor de la libertad y la democracia en el país.

También, la medida se enmarca dentro de las acciones de la dictadura ante el anuncio del presidente electo, Edmundo González Urrutia, de volver a Venezuela acompañado de exmandatarios que respaldan su triunfo del pasado 28 de julio.

"Informo a nuestro pueblo que Venezuela cierra sus fronteras con Colombia desde hoy Viernes #10Ene a las 5 am hasta el Lunes #13Ene a las 5 am."