Régimen de Nicaragua destituye y enjuicia al jefe de escolta de Daniel Ortega

Sin embargo, el régimen no explicó en qué consistió la supuesta desobediencia de Acuña ni reveló su paradero actual. Según registros de la policía, Acuña fue nombrado jefe de la escolta policial de Ortega tras su llegada al poder en enero de 2007 y en 2014 fue ascendido a comisionado general, el grado más alto en el escalafón policial.

Medios de prensa de Nicaragua atribuyeron la remoción de Acuña a una discusión y supuestas tensiones con la esposa de Ortega, Rosario Murillo, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. La medida causó sorpresa, ya que el régimen nicaragüense no suele divulgar este tipo de movimientos en el aparato de seguridad presidencial.

Un miembro del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos nicaragüenses en Costa Rica, quien pidió no ser identificado, expresó su preocupación por la cantidad de casos similares que podrían no ser de conocimiento público: "Si este es un hecho que fue conocido públicamente, ¿cuántos más no son de conocimiento público?".

Ortega aplica más represión

El régimen de Ortega ha mostrado su disposición a actuar con "mano dura" contra quienes cuestionan su autoridad o la de Murillo. Un caso destacado fue el del general retirado Humberto Ortega, hermano del dictador, a quien la policía puso bajo "vigilancia médica" en su casa a fines de mayo después de declarar en una entrevista que el mandatario no tiene sucesores y que cuando desaparezca habrá que convocar a elecciones para evitar "un vacío de poder".

Días después, el dictador Ortega calificó a su hermano de "traidor" por haber condecorado a un diplomático estadounidense en 1992, cuando dirigía el ejército.

En las últimas semanas, se ha reportado extraoficialmente la destitución de varios alcaldes sandinistas en el interior del país y el supuesto arresto domiciliario de Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca, una información no confirmada debido al hermetismo con que se maneja la dictadura.

