jueves 26  de  febrero 2026
NICARAGUA

EEUU sanciona a cinco funcionarios clave del régimen de Ortega y Murillo

El Departamento del Tesoro los acusa de sostener el aparato de represión, censura y control económico en Nicaragua

Departamento del Tesoro de EEUU.

Departamento del Tesoro de EEUU.

SAUL LOEB/ AFP
El matrimonio dictatorial&nbsp;de Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo desataron una ola represiva durante el segundo aniversario de las protestas de abril.

El matrimonio dictatorial de Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo desataron una ola represiva durante el segundo aniversario de las protestas de abril.

INTI OCON / AFP
Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.

JAIRO CAJINA / EL 19 DIGITAL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra cinco altos funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, a quienes acusa de permitir y ejecutar la represión sistemática, el espionaje interno y la persecución contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua.

Las medidas, anunciadas por el Departamento del Tesoro, alcanzan a la ministra de Trabajo, Johana Vanessa Flores; a los jefes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Denis Membreno y Aldo Martín Sáenz; a la vicedirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), Celia Margarita Reyes; y al jefe de la unidad de inteligencia militar, el mayor general Leonel José Gutiérrez.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2021 personas participan en una manifestación contra el régimen cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana. 
PROTESTA

Exilio cubano convoca movilización global contra la dictadura castrista
El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
TENSIÓN

Díaz-Canel esgrime defensa nacional tras ataque de guardacostas cubano a lancha civil de EEUU

Según Washington, estos funcionarios forman parte del aparato represivo y de control que sostiene al régimen sandinista y contribuye a la violación sistemática de derechos fundamentales en el país centroamericano.

Explotación laboral y control económico

El Departamento del Tesoro señaló que la ministra Flores, en el cargo desde agosto pasado, ha permitido la explotación de trabajadores nicaragüenses, así como la confiscación de propiedades de empresas extranjeras y prácticas de competencia desleal, derivadas de condiciones laborales impuestas por el régimen.

En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera —dirigida por oficiales militares— ha sido utilizada, según EEUU, para instrumentalizar los mecanismos contra el lavado de dinero con fines políticos, persiguiendo y asfixiando económicamente a opositores y críticos del régimen.

Espionaje, vigilancia y persecución

El mayor general Gutiérrez encabeza el directorio de inteligencia y contrainteligencia militar, descrito por Washington como una de las estructuras más opacas del Ejército, encargada de monitorear a manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y militares retirados.

Por su parte, TELCOR es considerado un componente clave del aparato de vigilancia y espionaje estatal. Su directora general, Nahima Janett Díaz, ya había sido sancionada en 2022, y ahora se suma su número dos, Celia Margarita Reyes, por su rol en el control de las comunicaciones y la censura.

Aislamiento internacional y presión diplomática

Las sanciones implican la prohibición total de transacciones financieras y comerciales en Estados Unidos, así como el bloqueo de activos y el acceso a servicios financieros bajo jurisdicción estadounidense.

“Este gobierno seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para enfrentar a quienes amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos en nuestro hemisferio”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Washington reiteró además su exigencia de liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua, muchos de ellos detenidos tras procesos sin garantías judiciales.

Las nuevas sanciones se suman a otras medidas recientes. La semana pasada, el Departamento de Estado prohibió el ingreso a Estados Unidos de Roberto Clemente Guevara Gómez, director de la cárcel de máxima seguridad La Modelo, donde permanece recluida la mayoría de los presos políticos del régimen.

Con estas acciones, Estados Unidos mantiene la presión diplomática y financiera contra una de las dictaduras más cerradas y represivas de la región, cada vez más aislada internacionalmente junto a los regímenes de Cuba y Venezuela.

Temas
Te puede interesar

ICE deporta a más de 100 migrantes venezolanos desde Miami

Expiloto de combate estadounidense fue arrestado por entrenar militares chinos

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana 
URGENTE

Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Conflicto internacional

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el debate del programa de reembolso. 
REEMBOLSO HISTÓRICO

Hialeah aprueba $1.2 millones en cheques de alivio a dueños de viviendas seniors sin subir impuestos

Te puede interesar

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
TENSIÓN

Díaz-Canel esgrime defensa nacional tras ataque de guardacostas cubano a lancha civil de EEUU
James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

Tara J. Hemmer es vicepresidenta sénior y directora de sostenibilidad de Waste Management
SEGUNDA OPORTUNIDAD

Inauguran moderna planta de reciclaje en Pembroke Pines, sur de Florida

María Corina Machado delineó siete aspectos de acción en sus palabras del 19 de enero de 2025. 
ACOSO

María Corina Machado denuncia que el régimen chavista confisca vivienda de su asistente personal