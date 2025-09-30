martes 30  de  septiembre 2025
POLÍTICA

Régimen de Nicaragua otorga concesiones mineras a tres empresas chinas

La dictadura de Daniel Ortega restableció lazos con Pekín en 2021 tras romper relaciones con Taiwán, que China considera parte de su territorio

Daniel Ortega y Rosario Murillo en un acto en Managua el 30 de abril de 2025

JAIRO CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ - El régimen de Nicaragua entregó este martes más de 85,000 hectáreas en concesión a tres empresas de capital chino para la explotación de minerales, según resoluciones publicadas en el diario oficial La Gaceta.

En los últimos años, compañías del gigante asiático han recibido licencias mineras por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo, estrechos aliados del mandatario chino, Xi Jinping. Organizaciones ecologistas y medios de prensa nicaragüenses en el exilio denuncian que estas explotaciones afectan áreas protegidas y se realizan sin consulta a los pueblos indígenas que habitan esas zonas.

"Explotación de metales"

De acuerdo con las resoluciones, el Ministerio de Energía y Minas otorgó a Zhong Fu Development S. A. una concesión por 25 años para la extracción de minerales metálicos y no metálicos en 49,997.5 hectáreas del departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.

Bajo los mismos términos, la empresa Three Gold Coins Company S. A. recibió permisos para explotar 23,223.5 hectáreas en una franja que abarca los departamentos de Nueva Segovia y Madriz, en la frontera con Honduras.

A su vez, Norther Mining Company S. A., representada por el empresario chino Bao Jiang, obtuvo concesiones en dos regiones: 3,115.5 hectáreas en Chinandega (noroeste) y 8,720 hectáreas en Jinotega (norte), ambas zonas limítrofes con Honduras.

La dictadura de Ortega restableció lazos con Pekín en 2021 tras romper relaciones con Taiwán, que China considera parte de su territorio. Desde entonces, empresas chinas han incrementado su presencia en Nicaragua, no solo en minería, sino también en sectores como transporte, seguridad, infraestructura, salud y comercio.

FUENTE: Con información de AFP

