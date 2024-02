Régimen de Nicolás Maduro incrementa torturas en medio de escenario electoral

En los próximos meses deberán realizarse las elecciones presidenciales en Venezuela , pero en Consejo Nacional Electoral (CNE) -a servicio de la tiranía de Nicolás Maduro- no ha señalado la fecha de los comicios.

Mientras tanto, en el país suramericano continúa la arremetida del régimen chavista con la ratificación de la inhabilitación política de la candidata de la oposición María Corina Machado, que le impide participar en los comicios electorales del 2024, pese a ser electa en la primaria opositora con más de 2.5 millones de votos. También el régimen realizó la detención de la activista de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

San Miguel se encuentra encarcelada por la dictadura en El Helicoide, que funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), luego de ser presentada ante el tribunal 2° de control acusada de "terrorismo" y de realizar actividades de "espionaje", según informó el fiscal -a disposición de Maduro- Tarek William Saab.

Otra de las recientes violaciones de derechos humanos que se han registrado en Venezuela, es la reciente expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU en Venezuela (OACNUDH), con un plazo de 72 horas que se venció este domingo 18 de febrero. Medida que a juicio de los expertos ratifica el rompimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados firmado en octubre de 2023.

Al respecto, el también periodista asilado en Argentina indicó durante su participación en En Clave Podcast que hasta el domingo pasado cuando Rocío San Miguel recibió la visita autorizada de su hija Miranda Díaz San Miguel, nueve días después de su detención, "no había habido comunicación con su persona, no se sabía cuál era su estado de salud física, su salud mental, porque no había podido hablar con sus familiares ni sus abogados".

Navarro agregó que la dictadura necesita hacerse del poder generando caos y desequilibrio, "porque no hay una vía natural que permita realizar unas elecciones en Venezuela. Por lo que la persecución y las detenciones arbitrarias aumentan, debido a que se están viendo coaccionados por el liderazgo que existe hoy en el país y buscan hacer lo que hace un régimen autocrático, que es generar miedo y terror”.

Maduro y Putin

Durante el episodio 124 del mencionado Podcast se hizo alusión a la semejanza de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano para mantenerse en el poder, con los métodos de torturas cometidas por el presidente de Rusia Vladímir Putin.

Tal es el caso de la muerte del abogado y líder opositor ruso de 47 años, Alexei Navalni, quien murió el pasado viernes en la cárcel del Ártico donde estaba condenado a una pena de 19 años, siendo el principal adversario de Putin, luego ponerse al frente de campañas de investigación de los casos de corrupción en el país europeo.

Navalni estaba encarcelado desde su detención en enero de 2021, cuando regresó a Moscú, tras estar recuperándose en Alemania de un envenenamiento que tanto él como los gobiernos occidentales atribuyeron al servicio de seguridad de Putin.

Navarro se refirió a su caso destacando que en el año 2018, cuando era un estudiante de la Universidad Monte Ávila en Caracas, Venezuela, fue acusado de crear una célula terrorista luego de recibir una beca y viajar a los Estados Unidos para estudiar mediante un programa de intercambio.

"Al regresar a Venezuela y crear una organización para apoyar a jóvenes que se encontraban en situación de calle, fui culpado de estar financiado para crear una célula terrorista, y por esta razón me detienen arbitrariamente en El Helicoide, ahí estuve 129 días detenido, me torturaron, estuve sin ver a mi familia, sin tener un abogado y completamente aislado", detalló.

Enfatizó que El Helicoide es uno de los centros de torturas más grande de América Latina, utilizado por la los cuerpos de seguridad bajo el mando de la dictadura como mecanismo de represión. "En este lugar se cometen los crimines de lesa humanidad perpetrados por el régimen como la desaparición forzada, la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes. Allí se viven las peores atrocidades que un ser humano puede pasar y cualquier Estado comete”, aseveró.

Asimismo, aseguró que El Helicoide no es el único centro de reclusión y tortura en Venezuela, “también existen otros centros donde se tortura a quienes no están de acuerdo con las políticas de Maduro como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde principalmente torturan a militares y oficiales y la tumba en la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, en Caracas”.

Recordó el caso de la muerte del concejal Fernando Albán, miembro del partido político de oposición Primero Justicia (PJ), quien fue apresado de manera arbitraria en octubre de 2018, y murió bajo la custodia del la tiranía de Maduro.

Además, expuso que existen alrededor de 17 centros clandestinos de tortura en Caracas, según el último informe de Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela.

Indicó que estas arremetidas se proporcionan principalmente a los activistas de derechos humanos y a organizaciones de la sociedad civil. “El espacio cívico se ve cada vez más reducido, "se ha utilizado el mismo modelo aplicado en Nicaragua para aniquilarlas. De hecho, ahorita se está creando una ley contra estas organizaciones que les impide hacer su ejercicio”, expuso.

Expulsión del Alto Comisionado de la ONU

En cuanto a la expulsión de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas del país petrolero Navarro manifestó que la intención del chavismo es generar mucho más miedo, “porque cada vez que existía alguna posibilidad de detención arbitraria o se cometía una violación de derechos humanos, los activistas acudían a esta oficina para pronunciase ante estas atrocidades y atropellos”.

El periodista precisó que también es una forma de aniquilar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI), que tiene una investigación abierta a Maduro, pueda evaluar los constantes crímenes de lesa humanidad que se cometen en la nación suramericana, “puesto que en el memorándum de entendimiento con la CPI, se estipula que mediante esta oficina, que se debía colocar en Caracas durante el primer semestre del año, se realizaría toda la documentación”.

FUENTE: Con información de En Clave Podcast