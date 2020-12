Régimen sí uso gas pimienta aunque oficialismo lo niegue

Numerosos reportes confirman el uso de gases lacrimógenos por la policía política, no solo testimonios sino videos divulgados en las redes sociales. Sin embargo, Aixa Hevia miembro del Consejo Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, en una publicación en la red social Facebook haciendo referencia a un titular del sitio web independiente Cibercuba sobre las técnicas implementadas por los represores, escribió: “Observen cómo mienten esos medios mercenarios. Trataron de hacer ver al mundo que en Cuba se aplican métodos utilizados para reprimir como sucede en otras naciones”

El planteamiento generó muchas respuestas en su perfil. La usuaria Glenda Caridad Boza Ibarra replicó: “Aixa, con todo el respeto que usted merece, este titular no es mentira. Yo estuve entre los muchachos que rociaron con gas cuando intentábamos llegar al Mincult por Línea y 2. Si no lo hubiera vivido, tampoco lo creería. Pero me tocó estar ahí, para dar fe de su certeza".

Mientras que Julio César Guanche, quién dirigió en la isla publicaciones como La Jiribilla y Cubaliteraria le comentó: “Tuve 4 personas justo a mi lado que lo recibieron. Tenían problemas de respiración, ojos muy rojos y estaban visiblemente afectados. No fueron los únicos que recibieron gas de ese tipo de tubo de spray policial. Cualquiera allí presente pudo verlo con sus propios ojos”.

Entre los videos que circulan en la web como pruebas inequívocas de la ola represora se pueden escuchar frases como: “Las armas las tienen ellos, no nosotros”, “manos arriba” y “abajo la dictadura”.

Sara Marsh, corresponsal de Reuters en Cuba, que estaba reportando las manifestaciones en un artículo describió: “Camiones que transportaban policías y fuerzas de seguridad rodearon el área… que en un momento lanzaron gases lacrimógenos para tratar de evitar que algunos manifestantes llegaran al ministerio…”

Medios alternativos como Diario de Cuba calificaron los sucesos como: “Negociación bajo gas lacrimógeno, apagón e 'inmenso' despliegue represivo”

Entretanto el periodista Maykel González Vivero reportó en Twitter: “Nos rociaron con spray de pimienta para impedirnos llegar al Ministerio de Cultura. Éramos decenas de muchachos. Entramos empujando”.

Nos rociaron con spray de pimienta para impedirnos llegar al Ministerio de Cultura. Éramos decenas de muchachos. Entramos empujando#ProtestaCuba — Maykel González Vivero (@MGVivero) November 28, 2020

En otro post Wilmar Verdecia escribió el día de la manifestación: "Hay un mitin de repudio preparado en Paseo y 15 (…) La Policía está amenazando que va a sacar la pistola y todo"

Citado por Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez dijo que entre los reunidos frente al Ministerio existía el temor de que se les agotaran las baterías de los teléfonos, lo que les impediría reportar acciones represivas del régimen cuando estuvieran regresando a sus casas.

Todos los testimonios desmienten el intento de desacreditar los reportes periodísticos emitidos así como los post colocados en las redes sociales sobre esos hechos. Las frases ofensivas y la retórica utilizada contra quienes ejercen sus libertades para expresarse es el método acostumbrado por los controladores de la censura en Cuba que gracias al alcance de la tecnología, cada vez cuentan con mensos recursos para el bloqueo informativo

La represión del régimen se ha incrementado notablemente en la medida quela influencia de los sucesos de San Isidro trascienden y alcanzan notoriedad. Esta semana las fuerzas antimotines, las denominadas Boinas negras, fueron desplegadas en La Habana y otras ciudades del interior del país. Agentes de la seguridad del Estado mantienen sitiadas las casas de opositores, han bloqueado los servicios de internet y cerrado cerco ante el empuje de los intelectuales, las demandas de la sociedad y un creciente apoyo internacional al respeto de las libertades fundamentales en la isla.