martes 3  de  febrero 2026
LA BOLSA

Wall Street retrocede lastrada por las tecnológicas

Al cierre de Wall Street, el industrial Dow Jones perdió un 0,34%, el tecnológico Nasdaq cayó un 1,43%, y el ampliado S&P 500 cedió un 0,84%

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró a la baja el martes, lastrada por varias ventas de empresas del sector tecnológico, pese a la buena acogida de los resultados del grupo de análisis de datos Palantir.

Las empresas líderes tecnológicas fueron particularmente golpeadas: Nvidia, la compañía con la mayor capitalización de mercado mundial, perdió un 2,84%, Microsoft un 2,87% y Meta un 2,08%.

Los inversores han mostrado su preocupación por los niveles de valoración de estos gigantes y el gasto masivo para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), inquietudes "que no son nuevas, pero que no dejan de intensificarse", indicó a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com

Los resultados de Palantir "inicialmente reforzaron el optimismo sobre las perspectivas de la IA", dijo Jose Torres, de Interactive Brokers.

Aunque su acción subió un 6,84% el jueves hasta 157,88 dólares, "parece que los inversores necesitan desempeños espectaculares para impulsar las acciones relacionadas con la IA", añadió Torres.

En los próximos días se conocerán los resultados de AMD, Alphabet (matriz de Google) y Amazon, que servirán como nuevas pruebas para el mercado.

En el área no tecnológica, la cadena estadounidense de hipermercados Walmart superó por primera vez en su historia la barrera de 1 billón de dólares de capitalización bursátil.

FUENTE: Con información de AFP.

