Un mes sin el dictador Maduro en el poder: ¿qué cambió en Venezuela?

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

CARACAS.- Las primeras bombas cayeron de madrugada el 3 de enero, hace un mes exacto. El sonido de las hélices, el ruido y destello de las explosiones despertaron a los venezolanos, atónitos con el desenlace de esta incursión estadounidense: el dictador Nicolás Maduro perdía el control de la dictadura.

OPINIÓN Delcy Rodríguez y la reorganización del Cártel de los Soles

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

El país pasó a las manos de Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta y que bajo presión conduce los cambios exigidos por el presidente Donald Trump al tiempo que mantiene viva la retórica chavista en los anuncios públicos, pero que en la realidad abrió una línea directa con EEUU para atender y obedecer sus solicitudes.

Acercamiento a Washington, apertura petrolera, amnistía general: el panorama es otro en la Venezuela sin Maduro. Muchos salieron a celebrar el 3 de enero, otros esperan con cautela los cambios que arranquen de raíz a un régimen que ha dejado una huella de destrucción en la nación caribeña.

¿Qué cambió? ¿Qué sigue igual?

"Estabilidad tutelada"

Trump ordenó la extracción precisa que terminó en la captura de Maduro y en el que fallecieron los militares cubanos que formaban el primer anillo de seguridad del dictador, además de otros militares venezolanos y algunos civiles. Se conoce la lista de los nombres de los cubanos caídos, pero no de los venezolanos.

Pero evitó una ruptura total, como en el pasado hizo Estados Unidos en Irak. Rodríguez mantiene al chavismo en el poder, aunque muy condicionado por Washington. Es una "estabilidad tutelada", evaluó Guillermo Tell Aveledo, profesor de Estudios Políticos en la Universidad Metropolitana.

Trump calificó a Rodríguez de "formidable" y la invitó a la Casa Blanca en una fecha aún por definir. "Todo anda muy bien con Venezuela", señaló el 14 de enero tras su primera llamada.

Ambos países avanzan además en la reanudación de relaciones, rotas por Maduro en 2019, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que puede correr la misma suerte de Maduro si no se alinea con los objetivos de Washington.

Rodríguez recibió el lunes a la nueva jefa de la misión diplomática estadounidense, Laura Dogu, que insistió en que la "transición" forma parte de la agenda.

Apertura petrolera

Venezuela aprobó una reforma a su ley petrolera, dictada por Estados Unidos, según analistas.

El instrumento echa por tierra la nacionalización de 1976 y especialmente el modelo estatista impuesto por Hugo Chávez 30 años más tarde. Modelo que destruyó una de las industrias más modernas y efectivas del mundo, llevándola a la ruina y casi destrucción total de sus principales instalaciones.

Ahora, empresas privadas podrán operar en solitario y no como accionista minoritario en una sociedad con la estatal PDVSA. El plan de Trump es que petroleras estadounidenses, como Chevron, inviertan en este país.

La nueva ley flexibiliza además los porcentajes de las regalías y simplifica el pago de impuestos. También cede la exclusividad de exploración y explotación primaria.

"Es la única manera de obtener inversión importante", explicó el analista petrolero Francisco Monaldi, profesor en Estados Unidos.

Venezuela necesita -según expertos- unos 150.000 millones de dólares para recuperar la industria, golpeada por años de corrupción y malos manejos. Hay que recordar que el 7 de abril de 2002, Hugo Chávez despidió en cadena nacional de radio y televisión, a los directivos de PDVSA y al personal clave en la industria, para colocar a sus colaboradores más cercanos sin importar la preparación profesional. Ese día fue el inicio de la debacle.

Trump asumió control sobre parte de las ventas del petróleo de Venezuela en el mercado, sin los descuentos que obliga el embargo que él impuso en 2019. Hizo una primera venta que generó 500 millones de dólares para el país.

Gobierno y propaganda

Rodríguez en teoría encabeza de forma interina el gobierno chavista.

Pero ha cambiado ministros y altos oficiales en la Fuerza Armada desde que heredó el poder, aunque Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, los poderosos ministros del Interior y Defensa, permanecen por ahora en sus cargos.

"Es una fase de reacomodo de un sistema que prefería no cambiar su hegemonía", indicó Aveledo.

Los acercamientos con Estados Unidos chocan con el histórico discurso "antiimperialista" del chavismo, que permeó en la Fuerza Armada.

El partido de gobierno organiza casi a diario marchas para condenar el "secuestro" de Maduro, la TV estatal divulga un pegajoso tema para exigir su liberación.

Su rostro y el de su esposa protagonizaron un show de luces con drones en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país donde pernoctaban la madrugada del 3 de enero, bombardeado durante la incursión estadounidense.

Una perfecta formación de drones mostró además la transcripción de su denuncia en la corte de Nueva York donde se declaró "prisionero de guerra".

Desde el tiempo de Hugo Chávez la maquinaria política ha generado matrices de opinión en favor a un proceso que ha dejado miseria y hambre, y el éxodo de millones de venezolano entre otras consecuencias.

Amnistía y miedo

Rodríguez declaró una amnistía general, que el Parlamento debe aprobar esta semana. No está claro su alcance. Decenas de presos políticos esperaban ser liberados.

"¡Libertad, libertad!", gritaron familiares de presos políticos a las afueras de las cárceles al conocer la noticia.

Anunció además el cierre del Helicoide, una prisión denunciada por años como centro de torturas.

La amnistía presume la libertad para los presos políticos. Rodríguez había anunciado previamente un proceso de excarcelación, que avanzaba no obstante muy lentamente. Hasta el lunes permanecían aún detenidas por razones políticas 687 personas, según la ONG Foro Penal.

"La amnistía en principio implica olvido, no perdón", explicó Alfredo Romero, director de Foro Penal, que rechazará cualquier proyecto que sirva como "manto de impunidad".

El miedo que impuso Maduro ha mermado, pero no ha desaparecido. La gente aún critica al gobierno en susurros.

Hay una "liberalización táctica", estimó Aveledo. "El sistema está recalibrando los costos de la represión".

Capítulos por escribir

El Secretario de Estado, Marco Rubio, habla de una transición creada a pulso. Ante el Congreso explicó su plan para Venezuela, como quien defiende una tesis de grado. Nada parece estar dejado al azar. "No estoy aquí para decirles que esto vaya a ser fácil o sencillo. Lo que digo es que, en tres semanas y media, casi cuatro, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos".

"Reconozco que no será fácil. Al final del día, estamos tratando con gente allá que ha pasado la mayor parte de su vida viviendo en un paraíso de gansters" declaró.

"Así que no va a ser de un día para otro que esto dé un vuelco de la noche a la mañana. Pero creo que estamos logrando avances buenos y decentes", añadió.

FUENTE: Con información de AFP/REDACCIÓN