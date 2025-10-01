Régimen de Venezuela suma más presos políticos: 15 detenciones más en solo 15 días

Comité por la Libertad de los Presos Políticos

Durante la protesta ante la embajada de Italia en Caracas abogaron por una "Canonización sin presos políticos". Esto ante la próxima ceremonia de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

CARACAS. - En un nuevo reporte se informó que en Venezuela se encuentran encarcelados 838 personas como presos políticos hasta el 29 de septiembre pasado, lo que indica un incremento de 15 nuevos detenidos solamente en los últimos 15 días de ese mes, informó la ONG Foro Penal este martes.

La información difundida por las redes, indica que los nuevos detenidos por el régimen de Maduro son hombres, entre civiles -opositores políticos- y militares, así como ciudadanos extranjeros.

En el informe gráfico de hace 15 días, la ONG informó que había un total de 823 presos políticos, 653 de ellos civiles, 170 militares y 89 personas de distintas nacionalidades, según sus registros.

En esa ocasión, hubo dos excarcelados, pero ninguno en la actualidad.

La represión con detenciones arbitrarias, “desapariciones forzadas” y persecuciones, por parte del régimen, ha sido denunciada en forma reiterada en informes de expertos de organizaciones internacionales de derechos humanos, en los que se ha pedido detener las prácticas sistemáticas.

Más presos políticos en Venezuela

Según el reporte de la ONG, del total de 838 presos políticos registrados en Venezuela, 735 son hombres y 103 mujeres, lo que suma 834 adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.

De ellos, hay 665 civiles, un aumento en comparación con el registro anterior y que se atribuye a las detenciones de dirigentes reportadas por organizaciones políticas de María Corina Machado. También 173 militares.

En total, se reportan 15 nuevas detenciones en los últimos 15 días del mes.

La ONG Foro Penal precisó 156 de los presos han sido sentenciados, lo que indica que persiste un alto número de 682 personas sin juicio.

En fecha reciente, varias ONG se movilizaron por varias embajadas con sede en Caracas y enviaron al papa León XIV, con la finalidad de que intercedan para la libertad de los presos políticos en el país. La petición fue respaldada por la líder opositora María Corina Machado.

