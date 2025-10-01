miércoles 1  de  octubre 2025
VENEZUELA

Régimen de Venezuela suma más presos políticos: 15 detenciones más en solo 15 días

Más hombres civiles y militares, algunos de ellos ciudadanos extranjeros, engrosan la lista de 838 detenidos por Maduro hasta el 29 de septiembre, según ONG

Durante la protesta ante la embajada de Italia en Caracas abogaron por una Canonización sin presos políticos. Esto ante la próxima ceremonia de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Durante la protesta ante la embajada de Italia en Caracas abogaron por una "Canonización sin presos políticos". Esto ante la próxima ceremonia de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En un nuevo reporte se informó que en Venezuela se encuentran encarcelados 838 personas como presos políticos hasta el 29 de septiembre pasado, lo que indica un incremento de 15 nuevos detenidos solamente en los últimos 15 días de ese mes, informó la ONG Foro Penal este martes.

La información difundida por las redes, indica que los nuevos detenidos por el régimen de Maduro son hombres, entre civiles -opositores políticos- y militares, así como ciudadanos extranjeros.

Lee además
Cárceles como la de Tocorón han sido tomadas en ocasiones por fuerzas militares de Maduro
VENEZUELA

Agentes de Maduro imponen duros castigos y prostitución forzada a presos políticos con impunidad
Abogado Perkins Rocha, uno de los presos políticos con medida de protección.
DDHH

Vente Venezuela exige atención médica urgente para tres presos políticos

En el informe gráfico de hace 15 días, la ONG informó que había un total de 823 presos políticos, 653 de ellos civiles, 170 militares y 89 personas de distintas nacionalidades, según sus registros.

En esa ocasión, hubo dos excarcelados, pero ninguno en la actualidad.

La represión con detenciones arbitrarias, “desapariciones forzadas” y persecuciones, por parte del régimen, ha sido denunciada en forma reiterada en informes de expertos de organizaciones internacionales de derechos humanos, en los que se ha pedido detener las prácticas sistemáticas.

Más presos políticos en Venezuela

Según el reporte de la ONG, del total de 838 presos políticos registrados en Venezuela, 735 son hombres y 103 mujeres, lo que suma 834 adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.

De ellos, hay 665 civiles, un aumento en comparación con el registro anterior y que se atribuye a las detenciones de dirigentes reportadas por organizaciones políticas de María Corina Machado. También 173 militares.

En total, se reportan 15 nuevas detenciones en los últimos 15 días del mes.

La ONG Foro Penal precisó 156 de los presos han sido sentenciados, lo que indica que persiste un alto número de 682 personas sin juicio.

En fecha reciente, varias ONG se movilizaron por varias embajadas con sede en Caracas y enviaron al papa León XIV, con la finalidad de que intercedan para la libertad de los presos políticos en el país. La petición fue respaldada por la líder opositora María Corina Machado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ForoPenal/status/1973137041761182193&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información redes Foro Penal

Temas
Te puede interesar

La doble moral del régimen cubano: presos políticos sufren torturas que Castro nunca conoció

María Corina Machado pide al papa León XIV interceder por la libertad de los presos políticos

Comisión contra la droga de la ONU sometida por grupo armado del ELN en el Catatumbo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
shutdown

EEUU se dirige a un cierre administrativo del gobierno. ¿Qué esperar?

El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
Informe Otálvora

Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
PRESUPUESTO FEDERAL

El chantaje en el Congreso en busca del cierre parcial del gobierno

Los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel tienen sanciones de EEUU. 
POLÍTICA

Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

Te puede interesar

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La comisionada del condado de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, la alcaldesa Daniella Levine Cava, el director de operaciones del condado, Jimmy Morales, y el director ejecutivo de MIA, Ralph Cutié, con el cheque de $94 millones de la FAA.
MÁS RECURSOS

MIA recibe $94 millones en fondos federales para modernización, la mayor asignación del país

Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
INMIGRACIÓN

Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados

James Uthmeier, fiscal general de Florida, en rueda de prensa. 
TRAS LAS REJAS

Florida: Desarticulan red especializada en robar detectores de humo en The Home Depot

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami, y el opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat.
INTIMIDACIÓN

Canal vinculado al régimen cubano amenaza a jefe de la Policía de Miami y a líder opositor