Regreso de AMLO a la vida pública: el futuro de la cooperación en seguridad entre EEUU y México

Este artículo forma parte de una serie analítica continua del MSI² que documenta el rápido deterioro del entorno de gobernanza en México y la expansión de la influencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Cada publicación se apoya en la anterior para trazar cómo la presencia persistente de AMLO, sus redes informales de poder y su tolerancia a la expansión criminal han desestabilizado las instituciones, debilitado el Estado de derecho y socavado la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México.

La serie incluye:

Gutiérrez, J. A., & Marrero, R. (2025, 27 de octubre). La triste historia de la cándida Claudia y su despiadado padrino político. MSI². Este artículo de opinión analiza la vulnerabilidad de Claudia Sheinbaum frente al dominio político de AMLO y compara su presidencia con las narrativas de servidumbre impuesta y dependencia cíclica de García Márquez.

La triste historia de la cándida Claudia y su despiadado padrino político. MSI². Gutiérrez, J. A., & Marrero, R. (2025, 7 de septiembre). Checkmate Diplomacy: The U.S. Demarche to President Sheinbaum and the Redefinition of Bilateral Security Relations. MSI². Este análisis explica la inusual gestión diplomática de Estados Unidos ante Ciudad de México y demuestra cómo la obstrucción durante la era AMLO redefinió las expectativas y la postura de seguridad de EEUU en el hemisferio.

Checkmate Diplomacy: The U.S. Demarche to President Sheinbaum and the Redefinition of Bilateral Security Relations. MSI². Gutiérrez, J. A. (2025, 10 de agosto). Más allá de la soberanía: Un repaso de la alianza de seguridad de México con Estados Unidos. MSI². Este artículo revisa la evolución de la colaboración bilateral en seguridad y examina cómo el entorno político de AMLO debilitó la cooperación mientras empoderaba a las organizaciones criminales.

Junto con esta nueva publicación, la serie establece un registro analítico coherente. AMLO ha sido, y continúa siendo, el agente central del caos, la discordia y la erosión institucional en México. Sus acciones tienen consecuencias directas para la estabilidad regional y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Resumen

Este artículo analiza la reaparición política del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y evalúa cómo sus renovadas intervenciones públicas coinciden con instituciones debilitadas, una gobernanza criminal ampliada y el deterioro de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México. El análisis se basa exclusivamente en fuentes públicas verificables y aplica estándares de análisis de inteligencia. Integra la decisión de febrero de 2025 de Estados Unidos de clasificar a los principales cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO por sus siglas en inglés), revisa intentos documentados de grupos criminales por influir en campañas vinculadas a AMLO y examina la renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero como parte de un patrón más amplio que protege redes políticas y criminales.

El artículo también incorpora variables culturales que ayudan a explicar por qué AMLO conserva autoridad informal en un país que enfrenta un deterioro institucional. Estos factores culturales enriquecen, pero no sustituyen, la evidencia. En conjunto, los datos respaldan la conclusión de que AMLO funciona ahora como la figura central de una estructura política que beneficia a organizaciones formalmente designadas como terroristas por Estados Unidos. Su renovada prominencia señala una crisis en intensificación y plantea interrogantes urgentes sobre el futuro de la cooperación bilateral en seguridad.

1. Introducción

México experimenta una fragilidad institucional creciente y una expansión del poder criminal. Las organizaciones criminales gobiernan amplias regiones del país y las instituciones del Estado de derecho han perdido independencia y capacidad. La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México se ha deteriorado. Estas condiciones constituyen el contexto del renovado activismo político del expresidente López Obrador. Su reactivación plantea interrogantes sobre la autonomía de la presidenta Claudia Sheinbaum, la resiliencia de las instituciones mexicanas y el futuro de la seguridad hemisférica.

Este análisis se apoya en fuentes públicas verificadas, testimonios ante el Congreso, registros judiciales y estudios académicos. Incorpora las consecuencias de la decisión de Estados Unidos de clasificar a seis grandes organizaciones criminales mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Estos acontecimientos subrayan la importancia estratégica de comprender la influencia continua de AMLO. La evidencia respalda la conclusión de que México evoluciona hacia una estructura de poder dual en la que AMLO mantiene una autoridad informal significativa mientras las organizaciones criminales operan con impunidad persistente. Esta dinámica debilita la cooperación bilateral en seguridad en un momento de violencia criminal histórica.

La inestabilidad de México también está moldeada por patrones culturales más profundos. La investigación política comparada, incluido el modelo desarrollado por Hofstede, muestra que los sistemas políticos con alta distancia de poder, fuertes lealtades colectivistas y una débil identidad institucional tienden a personalizar la autoridad. En tales entornos, los ciudadanos se relacionan con los líderes como cuidadores más que como administradores temporales de las instituciones públicas. Los programas sociales suelen interpretarse como favores. La lealtad se vincula más fácilmente a individuos que a instituciones. Estas condiciones culturales ayudan a explicar por qué AMLO conserva influencia política y por qué su reactivación desestabiliza las instituciones de maneras que benefician a las redes criminales.

2. Reingreso de AMLO a la vida política y la estructura del poder informal

AMLO no se retiró de la vida pública tras dejar el cargo. Sus intervenciones reflejan patrones descritos por Levitsky y Ziblatt (2023) y Weyland (2020), quienes señalan que los líderes carismáticos suelen preservar influencia mediante redes informales que permanecen activas más allá de su mandato formal.

AMLO continúa moldeando expectativas dentro de Morena. Sus declaraciones influyen en estrategias legislativas y posiciones de seguridad. Su autoridad informal a menudo se impone sobre decisiones tomadas por la presidenta Sheinbaum. Esto produce una estructura de poder dual en la que la autoridad constitucional reside en la presidencia y la autoridad ideológica y emocional reside en AMLO.

Este arreglo genera inestabilidad. Las organizaciones criminales prosperan cuando la autoridad política está dividida. La reaparición de AMLO, por tanto, intensifica la fragmentación y crea un entorno propicio para la expansión criminal.

2.1 Condiciones culturales que sostienen la autoridad informal

La influencia continua de AMLO se basa en tendencias culturales que personalizan la gobernanza. La alta distancia de poder fomenta la aceptación de líderes jerárquicos. Las normas colectivistas priorizan la lealtad al grupo por encima de la lealtad institucional. La baja tolerancia a la incertidumbre fomenta la dependencia de narrativas simplificadas en lugar de procesos institucionales complejos.

AMLO comprendió estas dinámicas y las utilizó para fortalecer su autoridad informal. Su administración construyó vínculos afectivos con poblaciones vulnerables que interpretaron las transferencias directas como expresiones de cuidado personal. Esta arquitectura emocional debilitó la identidad institucional y reforzó la lealtad personal. La reactivación de AMLO, por tanto, revive no solo redes políticas, sino también los mecanismos culturales que sostienen la autoridad personalista.

3. Evidencia verificada de intentos criminales de influir en campañas vinculadas a AMLO

3.1 Intentos documentados públicamente de influir en campañas

Múltiples fuentes confiables muestran que organizaciones criminales intentaron influir en movimientos políticos asociados con AMLO. ProPublica informó sobre intentos de la organización de Sinaloa de canalizar fondos hacia la campaña de AMLO en 2006 (Miller, 2024). The New York Times informó que agencias de inteligencia revisaron información que sugería intentos de influencia criminal durante la campaña de AMLO en 2018 (Ahmed & Semple, 2024). InSight Crime (2023) documenta la expansión de las operaciones de Sinaloa y del CJNG durante la administración de AMLO y describe el debilitamiento de la aplicación federal de la ley como un factor contribuyente.

3.2 Interpretación

La evidencia no prueba que AMLO haya aceptado dinero de los cárteles. Sí muestra que las organizaciones criminales percibieron a los movimientos vinculados a AMLO como vulnerables a la influencia. El clima político durante el periodo de AMLO redujo la presión de cumplimiento de la ley y disminuyó los riesgos operativos para los grupos criminales. Estas condiciones fortalecieron la gobernanza criminal y debilitaron la capacidad institucional.

4. Penetración criminal del Estado y la red interna de protección

Investigaciones del CIDE muestran que la gobernanza criminal se expandió a más de la mitad de los municipios mexicanos durante el periodo de AMLO (CIDE, 2023). Esta expansión ocurrió junto con decisiones políticas que debilitaron la supervisión y fomentaron la penetración criminal.

Adán Augusto López ejerció influencia sobre acciones de aplicación selectiva. La implicación de Ojeda en operaciones de huachicol fiscal extendió la penetración criminal a los sistemas aduaneros y de recaudación. Andy López Beltrán operó como intermediario gestionando redes de lealtad e incentivos económicos.

El asesinato de Carlos Manzo en Oaxaca expuso las condiciones violentas en regiones dominadas por Morena. La represión de la disidencia en estados gobernados por Morena ilustró el uso selectivo de la fuerza para proteger redes alineadas. Las supermayorías legislativas de Morena eliminaron mecanismos de supervisión y consolidaron una arquitectura política que se asemeja a un sistema de protección criminal centrado en AMLO.

5. Destitución del fiscal general Alejandro Gertz Manero

Gertz Manero renunció bajo presión política (Reuters, 2025). Bloomberg informó que una investigación sensible sobre contrabando de combustible coincidió con su destitución (Bloomberg, 2025). El País documentó el respaldo de Morena al nombramiento de Ernestina Godoy, conocida por su lealtad política (El País, 2025). AP News confirmó su designación y alineación con las estructuras de la era AMLO (Associated Press, 2025).

Gertz había impulsado investigaciones políticamente sensibles. Su salida eliminó una barrera institucional que limitaba a las redes políticas y criminales alineadas con AMLO. El nombramiento de Godoy colapsó la independencia de la fiscalía durante un periodo de severa penetración criminal.

6. Claudia Sheinbaum y la presidencia constreñida

La presidenta Sheinbaum carece de una base política independiente y depende de estructuras leales a AMLO. Con frecuencia se remite a él en materia de estrategia nacional. Sus contradicciones públicas a las posiciones de ella disminuyen su autoridad.

Esta dinámica se refuerza por expectativas culturales que personalizan el liderazgo y vinculan la legitimidad a la figura del benefactor. AMLO estableció credibilidad emocional con sectores sociales clave. Su presencia limita la capacidad de Sheinbaum para afirmar autonomía. La autoridad dividida reduce la capacidad de aplicación de la ley y beneficia a las organizaciones criminales.

7. Designación por parte de Estados Unidos de cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras

En febrero de 2025, Estados Unidos designó a seis grandes cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Wilson Center, 2025). El Departamento del Tesoro clasifica a los mismos grupos como Terroristas Globales Especialmente Designados (Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 2025). Estas acciones amplían la autoridad legal de EEUU mediante estatutos de apoyo material.

Ninguna acusación sostiene que AMLO haya brindado apoyo material. Sin embargo, los comportamientos dentro de su entorno político se alinean con las necesidades operativas de organizaciones designadas. Esta alineación eleva la amenaza estratégica para Estados Unidos.

8. Colapso de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México

Las operaciones de la DEA en México siguen estando severamente restringidas. Testimonios del Departamento de Justicia documentan una disminución sostenida de la cooperación desde 2020. Los CDC informaron más de setenta y cinco mil muertes relacionadas con el fentanilo en 2023 (CDC, 2023). Estas condiciones incrementan la presión para acciones unilaterales por parte de EEUU.

La renovada influencia de AMLO y la autonomía limitada de Sheinbaum reducen la probabilidad de una cooperación significativa. Las organizaciones criminales se benefician y amplían su libertad operativa.

9. Evaluación estratégica

México enfrenta crisis convergentes. Las organizaciones criminales controlan un territorio sin precedentes. Las instituciones están debilitadas. AMLO opera como un centro informal de autoridad cuyo comportamiento fortalece una estructura política que beneficia a organizaciones designadas como grupos terroristas.

Los factores culturales intensifican estas debilidades estructurales. Las dinámicas de caudillismo prosperan donde la autoridad es personalizada y las instituciones son frágiles. AMLO encarna este modelo. Su reactivación desestabiliza la gobernanza y profundiza el colapso de la cooperación en seguridad.

Esta dinámica representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. EEUU debe evaluar si la tolerancia continua de este sistema político-criminal híbrido es estratégicamente aceptable.

10. Conclusión

México está entrando en un periodo de crisis profunda. La reactivación de AMLO fortalece redes criminales, reduce la autonomía de Sheinbaum y acelera la erosión institucional. Organizaciones criminales con designaciones terroristas operan ahora en un entorno cada vez más permisivo.

Estados Unidos debe determinar si cuenta con la voluntad política y la capacidad operativa para enfrentar a estas organizaciones y a las estructuras políticas que las protegen. El marco legal para una acción decisiva existe. La cuestión es si Washington lo utilizará en un momento en que AMLO reafirma su poder como una fuerza desestabilizadora cuya influencia profundiza la crisis de México y aumenta los riesgos para Estados Unidos.

Por:

CDR José Adán Gutiérrez, miembro sénior, MSI²

Dr. Rafael A. Marrero, fundador y economista jefe, MSI²

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com