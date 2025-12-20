sábado 20  de  diciembre 2025
PROTESTA

Un piloto retiene a pasajeros de un avión en México porque no le han pagado su salario

Un vuelo de Magnicharters fue demorado luego de que el capitán denunciara cinco meses sin cobrar su sueldo ni viáticos

Imagen referencial.

Imagen referencial. 

unsplash
Un avión despega bajo la lluvia del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México el 12 de agosto de 2025.

 Un avión despega bajo la lluvia del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México el 12 de agosto de 2025.

ALFREDO ESTRELLA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO - Un piloto mantuvo este viernes retenidos a decenas de pasajeros de un avión en Ciudad de México en protesta por el supuesto incumplimiento de la aerolínea en el pago su salario, según un video grabado por uno de los pasajeros y difundido por medios locales.

La prensa mexicana informó que los viajeros fueron desalojados posteriormente y que el capitán fue detenido por personal de seguridad del aeropuerto, sin precisar cuánto tiempo permanecieron retenidos.

El piloto, quien se identificó en la grabación como Édgar Macías, decidió atrincherarse la tarde del viernes en la cabina de una aeronave de la línea aérea Magnicharters, que tenía previsto volar al balneario caribeño de Cancún (sureste).

"Este avión sale hasta que nos paguen lo que nos deben", dijo Macías a los pasajeros, según las imágenes viralizadas, en redes sociales.

"Investigación"

El aeropuerto internacional Benito Juárez confirmó en la red social X que el incidente tuvo lugar alrededor de las 15H00 locales (21H00 GMT) en el vuelo GMT 780 de la aerolínea con destino a Cancún.

"La AFAC (Agencia Federal de Aviación Civil) a través de la Comandancia del Aeropuerto está realizando las investigaciones correspondientes, por lo que en su momento se informará a la opinión pública lo correspondiente", añadió la administración de la terminal aérea en su mensaje.

El video muestra a Macías explicando por el altavoz a la tripulación las razones de su medida de fuerza y detalles de su situación laboral.

Asegura que se le deben más de cinco meses de salario y viáticos, y que tanto él como sus colegas carecen de un sindicato que los proteja.

"Me duele por ustedes, porque ustedes no se merecen esto. Llevo casi tres años en la aerolínea, jamás he faltado a un vuelo", lamentó ante los pasajeros Macías, quien dice además ser padre de tres hijos.

FUENTE: Con información de AFP

