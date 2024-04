Reina la incertidumbre en Panamá a pocos días de las elecciones

El investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP (Panamá) Jon Subinas explicó que se vive esta situación compleja a menos de un mes de las elecciones “pues existe esta demanda que se ha interpuesto contra el candidato Mulino”, quien siendo el aspirante a vicepresidente tuvo que asumir la opción para presidente cuando al ex mandatario Ricardo Martinelli fue inhabilitado.

A Ricardo Martinelli lo dejaron fuera del juego electoral tras una acusación por un caso de corrupción y fue condenado a 10 años de prisión. Fue entonces cuando el candidato a vicepresidente pasó a ocupar la casilla de candidato a presidente del partido Realizando Metas, agregó el Doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid.

El experto en estudios de opinión pública agregó que en esta circunstancia se planteó una demanda porque se trata de un candidato que no lleva en su fórmula a un vicepresidente porque precisamente el que ocupaba esa posición pasó a ostentar la candidatura a presidente.

Puntualizó el experto que esto nunca había sucedido y tampoco está previsto en la legislación panameña. El candidato a presidente de un determinado partido es el que debe presentarse. Pero “dado esta circunstancia de inhabilitación (de Martinelli) se alteró todo. No obstante según el Procurador de la Nación la candidatura no es inconstitucional, lo que responde también al señalamiento por la designación que hizo el Tribunal Electoral como candidato presidencial cuando este no se había sometido a un escrutinio primario. Subinas reconoce que "se ha generado este vacío legal sujeto a la interpretación”.

Elecciones avanzadas

El experto dijo que las elecciones están muy avanzadas y que el tema no se estaba tratando de manera masiva por lo que pareciera que se quisiera dar una vuelta a la hoja, como si nada estuviera ocurriendo. Pero, "ciertamente no hay una sentencia definitiva aunque está dentro del plazo de días que debe cumplir la Corte Suprema de Justicia… La campaña continúa y se da la circunstancia, que el candidato Mulino es el primero en las encuestas”-

En su opinión es lógico que eso sea así porque Martinelli tenía el 40% de los votos y si se hubiese presentado tenía muchas probabilidades de ganar, pero al ser inhabilitado pues obviamente se truncó esa carrera presidencial. Y la gran interrogante siempre fue quién iba a capitalizar todo ese apoyo popular. Fue entonces cuando el ex presidente Inhabilitado “le levantó la mano” a Mulino, su compañero de fórmula y de allí su favoritismo".

Mulino, favorito en las encuestas

José Raúl Mulino lidera todas las encuestas. Las últimas mediciones le dan 35%, frente a unos contrincantes con porcentajes muy atomizados. Martín Torrijos del Partido Popular (PP) con 15%. Rómulo Roux de Cambio Democrático (CD) en alianza con el Partido Panameñista con 14%. Ricardo Lombana con el Movimiento Otro Camino (MOCA) con 12%. Mientras que José Gabriel Carrizo Candidato del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y actual vicepresidente de la República se queda, hasta ahora, con 5% en las preferencias. 14% ha manifestado su indecisión frente a 24% de febrero.

Según esto y si las matemáticas hacen lo suyo “ francamente es complicado que no gane Mulino. Para que no ganase tendría que pasar algo. Pero está esta sentencia que no terminar de llegar y genera incertidumbre. En los medios no existe ni siquiera el debate, por lo tanto casi se da por hecho que el candidato no va a ser inhabilitado. Lo único que no tenemos es la confirmación oficial lo que deja una situación, pues un tanto extraña”, dijo Subinas.

Cree que hay muy pocas probabilidades de que el candidato Mulino no pueda presentarse a las elecciones del 5 de mayo." Eso un poco lo que podría yo resumir ante este complejo escenario”, refirió.

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea) expresó su preocupación por lo que considera una "tendencia a impedir o restringir el derecho a la participación política" a raíz del caso en Panamá de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, sustituto del expresidente Ricardo Martinelli para las elecciones del próximo 5 de mayo, lo que fue publicado en DIARIO LAS AMÉRICAS. Incluso algunos han solicitado a la Organización de Estados Americanos a estar pendiente del desarrollo de las elecciones de este país en mayo.

Lo que dice la Carga Magna

El analista José Araúz explicó que el Tribunal Electoral se pronunció favorablemente a esa candidatura cuando se removió a Ricardo Martinelli y se colocó a José Raúl molino, es decir emite una resolución favorable para nombrar al nuevo candidato de los partidos Realizando Metas y Alianza.

Sin embargo, todo esto deja por fuera la necesidad constitucional "que establece nuestra Carta Magna de incluir un vicepresidente. En Panamá escogemos al presidente y al vicepresidente en las elecciones en misma papeleta. Votamos por ambos. Entones Mulino no tiene un vicepresidente y eso tiene vicios de inconstitucionalidad”, dijo Araúz economista y consultor de Panamá.

¿Qué debió haber pasado para resolver este punto? A lo que respondió que de acuerdo a la opinión de muchos los partidos que postularon a Martinelli que hoy apoyan a Mulino debieron realizar alguna Convención Extraordinaria o algún tipo de votación para vicepresidente o algún otro método de validación".

Pero eso no existe y no lo puede resolver el Tribunal Electoral sino la Corte Suprema de Justicia del país, donde está presentada la demanda y de allí el dilema de esta historia.

Explicó que la Corte Suprema justicia se puede tomar el tiempo que quiera, “o sea un Mulino puede ganar y en octubre la Corte pronunciarse y determinar que todo lo actuado fue inconstitucional. Ese escenario está ahí. Panamá jamás, ha vivido algo así y no sabemos si tendríamos que volver a hacer elecciones… es una situación muy compleja", apuntó el experto.

“La esperanza es que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia antes del 23 de abril, que es el último día para imprimir las papeletas. Es un escenario muy su géneris jamás vivido. Lo que impacta con todo este tema es que no se estaría removiendo al que va de quinto o de sexto, sino al que va de primero”, concluyó Araúz.

