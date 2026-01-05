Reportan disparos y actividad militar cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas

Zona cercana al Palacio de Miraflores, donde ocurrieron detonaciones el lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm.

Actividad militar y hombres con armas largas cerca del Palacio de Miraflores, el lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm.

En horas de la noche de este lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm, comenzaron a escucharse detonaciones en zonas cercanas al Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas . Varios residentes lo reportaron en las redes con videos en los que se aprecian aeronaves militares.

De acuerdo con testimonios recogidos entre vecinos y material audiovisual difundido en redes sociales, se escucharon ráfagas que apuntarían al uso de armas cortas, así como a la posible activación de sistemas de defensa antiaérea en el perímetro de la sede presidencial. Los sonidos, registrados en videos que se grabaron desde edificios aledaños, provocaron inquietud y confusión entre los habitantes de la capital.

Versiones preliminares indican que los sistemas defensivos habrían sido activados tras la detección de una aeronave no identificada sobrevolando una zona de espacio aéreo restringido. De manera extraoficial, también se mencionó el presunto avistamiento de un dron que habría sobrevolado el Palacio de Miraflores instantes antes del inicio de las detonaciones.

Hasta el momento, ninguna autoridad militar ni civil ha emitido un pronunciamiento oficial que explique el origen de los disparos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinaezaine)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agusantonetti/status/2008331712044937664&partner=&hide_thread=false Múltiples disparos en Miraflores en estos momentos. Recibo varios reportes. — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 6, 2026

https://www.instagram.com/reels/DTJjYQnjOk8/