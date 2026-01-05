lunes 5  de  enero 2026
URGENTE

Reportan disparos y actividad militar cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas

Se activan las alarmas tras detonaciones y fuerte actividad militar en el centro de Caracas tras presunta incursión aérea sobre Miraflores

&nbsp;Actividad militar y hombres con armas largas cerca del Palacio de Miraflores, el lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm.&nbsp;

Captura de pantalla/Redes sociales
Zona cercana al Palacio de Miraflores, donde ocurrieron detonaciones el lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm.&nbsp;

Captura de pantalla/Redes sociales
urgente.
DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En horas de la noche de este lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm, comenzaron a escucharse detonaciones en zonas cercanas al Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas. Varios residentes lo reportaron en las redes con videos en los que se aprecian aeronaves militares.

De acuerdo con testimonios recogidos entre vecinos y material audiovisual difundido en redes sociales, se escucharon ráfagas que apuntarían al uso de armas cortas, así como a la posible activación de sistemas de defensa antiaérea en el perímetro de la sede presidencial. Los sonidos, registrados en videos que se grabaron desde edificios aledaños, provocaron inquietud y confusión entre los habitantes de la capital.

Versiones preliminares indican que los sistemas defensivos habrían sido activados tras la detección de una aeronave no identificada sobrevolando una zona de espacio aéreo restringido. De manera extraoficial, también se mencionó el presunto avistamiento de un dron que habría sobrevolado el Palacio de Miraflores instantes antes del inicio de las detonaciones.

Hasta el momento, ninguna autoridad militar ni civil ha emitido un pronunciamiento oficial que explique el origen de los disparos.

Temas
