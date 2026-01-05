lunes 5  de  enero 2026
¿Quién es el juez a cargo del proceso contra Nicolás Maduro?

Alvin Hellerstein quien ya dictó duras condenas contra exmilitares venezolanos, es el encargado de evaluar uno de los expedientes más sensibles para el chavismo

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).

 

Foto por JANE ROSENBERG / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK - El juez estadounidense encargado del proceso contra Nicolás Maduro, Alvin Hellerstein, ha lidiado en su extensa carrera con casos espinosos, entre ellos, juicios por los atentados del 11 de septiembre y por los malos tratos de prisioneros a manos de las fuerzas norteamericanas.

Nacido en Nueva York en 1933, este diplomado de la Universidad de Columbia fue abogado militar en el seno del cuerpo jurídico de las fuerzas armadas entre 1957 y 1960.

VENEZUELA

Hellerstein trabajó después como abogado en el sector privado hasta 1998, cuando fue nombrado juez federal en el distrito sur de Nueva York por el presidente demócrata Bill Clinton.

El magistrado de 92 años se encarga desde 2011 del proceso por narcotráfico contra Hugo "El Pollo" Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano, en el que aparece Maduro desde 2020.

Extraditado en 2023 desde España, Carvajal se declaró culpable en junio ante Hellerstein de narcoterrorismo en complicidad con un movimiento guerrillero colombiano y de importación de cocaína a Estados Unidos.

Su sentencia se conocerá el 23 de febrero.

Implacable

Hellerstein ya condenó a otro acusado en este caso, el exgeneral venezolano Cliver Alcalá, a 21 años y ocho meses de prisión en 2024.

El juez también presidió juicios civiles vinculados a los atentados del 11 de septiembre de 2001, en casos sobre el trato de la CIA a detenidos acusados de "terrorismo" o sobre abusos infligidos a presos de cárceles estadounidenses en Irak y Afganistán.

El magistrado también se encargó del juicio en el que el banco francés BNP Paribas fue declarado en octubre cómplice de atrocidades en Sudán, al haber organizado transacciones comerciales cuyos ingresos financiaron al ejército y a las milicias del régimen.

El jurado condenó al banco a pagar 20,75 millones de dólares a las víctimas.

En noviembre de 2024, Hellerstein también condenó a 18 años de prisión a Bill Hwang, el exdirector del fondo de inversión estadounidense Archegos Capital Management, cuya caída sacudió los mercados financieros en 2021.

FUENTE: Con información de AFP

Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro. 
JUSTICIA

Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
