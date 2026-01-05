Pentágono: Cerca de 200 soldados entraron en Caracas para capturar a Maduro

Miembros del Ejército de los Estados Unidos durante uno de los entrenamientos en la base militar estadounidense Sherman, en Colón, Panamá, el 2 de diciembre de 2025, un día antes de capturar a Nicolás Maduro.

Cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas como parte de la operación para capturar al presidente Nicolás Maduro, informó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth , el lunes.

Las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa durante en la madrugada del sábado, poniendo fin a casi 13 años de gobierno del narcodictador socialista, acusado de dirigir el Cártel de los Soles y permitir el tráfico de miles de millones de toneladas de drogas hacia Estados Unidos.

"Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas… y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense", dijo Hegseth en un acto en el estado de Virginia.

Aunque el presidente Donald J. Trump y los principales responsables de la operación militar dieron detalles al día siguiente, hasta ahora no se sabía exactamente cuántos efectivos habían protagonizado la operación.

Las autoridades estadounidenses dijeron que más de 150 aeronaves participaron en el operativo, procedentes de varias instalaciones en la región.

Aún se desconoce si hubo algún herido del lado estadounidense, mientras que Cuba reconoció que 32 agentes de la Seguridad del Estado y guardaespaldas suyos murieron en el ataque.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables en un tribunal de Nueva York el lunes.

FUENTE: Con información de AFP.