El artista francés Ferapth canta por la libertad de Cuba

MIAMI.- Cuando las canciones nacen de una vivencia íntima, de la necesidad de no permanecer en silencio frente al dolor ajeno, surgen productos artísticos emotivos y capaces de cruzar fronteras. Para el artista francés de hip-hop Ferapth , el tema Libertad es más que música.

El sencillo, estrenado hace un par de días, refleja su mirada sobre la crisis en Cuba y la falta de libertades elementales.

El tema, acompañado de un videoclip, es una pieza cargada de sensibilidad y conciencia social que pone el foco en la situación actual de Cuba, una realidad que el músico asegura haber conocido de cerca durante varios viajes a la isla.

Más que una postura política, explica, se trata de un acto de empatía y de acompañamiento hacia un pueblo que aprendió a admirar profundamente.

Ferapth, artista independiente, compositor e intérprete francés, ha construido una propuesta musical marcada por la autenticidad y la reflexión social. A través de sus canciones, suele abordar asuntos personales e internacionales, utilizando el hip-hop como una herramienta de expresión, cuestionamiento y visibilidad. Con Libertad, esa sensibilidad encuentra un nuevo cauce en Cuba.

“Soy un artista francés de hip-hop y, después de varios viajes a Cuba y de conocer de cerca parte de la realidad local, lancé una canción con videoclip sobre la situación actual de la isla. Mi intención es simplemente aportar mi voz y dar visibilidad a esta realidad ante el público francófono”, expresó el artista en entrevista con Diario Las Américas.

La conexión de Ferapth con Cuba no surgió de forma remota. Según relata, fueron las experiencias vividas en el país, el contacto humano y los vínculos personales los que terminaron por sentar las bases emocionales de la canción.

“He visitado la isla varias veces y me impactó de inmediato la amabilidad de la gente, a pesar de la difícil situación. Hice amistades allí, así como conocí a personas muy importantes para mí. Pude experimentar de primera mano la realidad de la vida local, particularmente en Campo Florido [pueblo ubicado en las afueras de La Habana], y sinceramente les deseo lo mejor a todas estas personas. Es un país que enfrenta muchos desafíos, pero sigue siendo profundamente acogedor”, afirmó.

En Libertad, el artista transforma esas impresiones en música. El título no deja espacio a ambigüedades. Es un llamado al fin de la dictadura en la isla y, al mismo tiempo, una muestra de solidaridad con quienes enfrentan las dificultades cotidianas dentro de Cuba.

Desde Francia, Ferapth apuesta por amplificar una conversación que, en su opinión, merece ser escuchada también por públicos fuera del ámbito hispanohablante.

La canción se convierte así en un puente entre realidades distintas: la de un artista europeo que encontró en Cuba afectos y memorias profundas, y la de un país cuya complejidad social y política continúa resonando más allá de sus fronteras.

No es la primera vez que la música sirve como vehículo de denuncia o conciencia internacional, pero en el caso de Ferapth el gesto parece surgir desde un lugar particularmente personal. Lejos de hablar desde la distancia, Libertad nace de la experiencia compartida, de los encuentros cotidianos con los cubanos de a pie y de una preocupación genuina por personas concretas que forman parte de su historia.

Si bien es cierto que las noticias sobre Cuba suelen quedar atrapadas entre cifras económicas, tensiones diplomáticas o discursos ideológicos, Ferapth propone la emoción para difundir el mensaje. La música como memoria, como empatía y como forma de recordar que detrás de cualquier crisis hay vidas, amistades y esperanzas.

Con Libertad, el artista francés busca abrir una conversación y tender una mano simbólica a un pueblo que, según asegura, le dejó una huella imborrable.

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