Reportan nuevo sismo con una magnitud de 5,3 frente a las costas de Pinar del Río

El punto rojo en la imagen muestra el lugar del epicentro del sismo de magnitud 5,3 registrado este lunes 15 de junio de 2026.

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.

LA HABANA — Un nuevo sismo de magnitud 5,3 se registró frente a las costas de Pinar del Río, en Cuba. El movimiento telúrico también se sintió en las localidades de La Habana y Artemisa.

El jefe del Servicio Sismológico Nacional, Enrique Diego Arango Arias, informó que el sismo de magnitud 5,3 fue percibido este lunes en el occidente de Cuba, reseña Cubanet.

Esta vez el evento sísmico ocurrió en la misma zona donde el pasado 8 de junio se registró un terremoto que, según el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), fue de magnitud 6,2, a 100 kilómetros al noroeste de Mantua, de la provincia de Pinar del Río, en el extremo oeste de la isla.

Se trata del séptimo temblor perceptible en lo que va de 2026, fue percibido por residentes en localidades de Pinar del Río, sus provincias vecinas Artemisa, La Habana.

Réplica

Arango Arias agregó que el movimiento telúrico ocurrió a la 1:37 p.m. y constituye una réplica del terremoto de magnitud 6,2 registrado el pasado 8 de junio.

Sismo Cuba El punto rojo en la imagen muestra el lugar del epicentro del sismo de magnitud 5,3 registrado este lunes 15 de junio de 2026. Captura de pantalla / Enrique Diego Arango Arias del CENAIS / Facebook

El temblor del 8 de junio —el sexto perceptible en 2026— fue percibido por residentes en localidades de Pinar del Río, sus provincias vecinas Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas, y el municipio especial de la Isla de la Juventud, refirió el jefe del Servicio Sismológico Nacional, Enrique Diego Arango.

En La Habana se sintió sobre todo en edificios altos en los municipios La Lisa, Alamar, Guanabacoa, Boyeros, Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución, Marianao y Diez de Octubre, precisó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

El último sismo de una magnitud similar en Cuba tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, cuando un terremoto de 6,1 en la escala abierta de Richter sacudió el municipio Guamá, de Santiago de Cuba (oriente). Según datos oficiales, sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales.

Otros eventos telúricos

Otros dos sismos similares se produjeron en noviembre del 2024, en la localidad de Pilón, en el extremo oriental. Estos terremotos fueron de 6,0 y 6,7, respectivamente, a los que siguieron más de 800 réplicas.

Esos dos temblores dejaron diez personas heridas y más de 8.600 viviendas dañadas, de ellas 156 con derrumbes totales y casi 6.000 con afectaciones menores, de acuerdo con un informe del Ejecutivo cubano.

En 2025, fueron registrados 4.535 terremotos en la isla, aunque tan sólo quince resultaron perceptibles, de acuerdo con datos del CENAIS.

La zona con mayor actividad sísmica en Cuba es la región oriental, específicamente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Esta alta peligrosidad se debe a su cercanía a la Falla de Oriente, que delimita la frontera entre las placas tectónicas de Norteamérica y del Caribe.

Cuba está ubicada en una región —que abarca desde la República Dominicana hasta México— en la que confluyen diferentes sistemas de fallas tectónicas con una importante actividad sísmica.

FUENTE: Con información de EFE y Cubanet