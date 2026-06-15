Díaz-Canel insiste en defiende el sistema electoral impositivo en Cuba

Miguel Díaz-Canel volvió a defender el sistema electoral cubano como un modelo democrático y aseguró que su llegada a la Presidencia fue consecuencia de un proceso de elección "desde la base", pese a que el jefe de Estado no es escogido mediante voto directo de los ciudadanos.

Las declaraciones aparecen en un fragmento del documental Cuba After Castro , en el que el gobernante responde a preguntas sobre la legitimidad del sistema político de la Isla, reseña Diario de Cuba

"Yo no pudiera estar hablando contigo como presidente del país si a mí no me hubieran elegido en un distrito de una ciudad de este país", afirmó Díaz-Canel al explicar el mecanismo mediante el cual, según dijo, los principales cargos del Estado surgen de un proceso de representación popular.

El dictador describió el funcionamiento del sistema cubano señalando que los ciudadanos eligen inicialmente a sus representantes y que, posteriormente, "las personas a través de las organizaciones de la sociedad civil dan criterios entre los diputados sobre quiénes son los que deben ocupar las principales responsabilidades en el país". Explicó que esa candidatura es presentada a la Asamblea Nacional, órgano que finalmente vota para designar al presidente y al resto de los principales cargos del Estado.

Díaz-Canel defendió además la elección indirecta del jefe de Estado y argumentó que ese mecanismo no es exclusivo de Cuba.

"El voto a nivel de parlamento y no directo de toda la población para elegir los principales cargos en un país no es un patrimonio solo de la democracia participativa en Cuba; hay otros países, potencias incluso, que lo hacen y nadie habla de que ellos son antidemocráticos", sostuvo.

"Contra Cuba siempre hay un sesgo, contra Cuba hay toda una orientación para distorsionar nuestras realidades, distorsionar nuestros conceptos. Tengo la convicción de que esto es más democrático que lo que se hace en otras partes del mundo", afirmó. En la misma línea añadió que "la maquinaria mediática del Gobierno de los Estados Unidos no quiere el ejemplo de Cuba con ese tipo de democracia; no es la democracia que ellos quieren para el mundo".

El sistema electoral cubano ha sido cuestionado por organismos internacionales, gobiernos democráticos y organizaciones de derechos humanos debido a la ausencia de competencia política y pluralismo partidista. En Cuba los candidatos a la Asamblea Nacional son propuestos por comisiones de candidaturas integradas por organizaciones controladas por el Estado y vinculadas al Partido Comunista de Cuba (PCC), única organización política legal. En las elecciones parlamentarias los electores no pueden escoger entre candidatos de diferentes partidos ni existen campañas electorales competitivas.

Aunque Díaz-Canel fue elegido diputado por un municipio cubano, su acceso a la Presidencia no dependió del voto directo de los ciudadanos, sino de la elección realizada por la Asamblea Nacional. En abril de 2018, el gobernante sustituyó a Raúl Castro como jefe del Estado tras ser designado por el aparato legislativo, y fue ratificado en el cargo en octubre de 2019 después de la entrada en vigor de la nueva Constitución.

No es la primera vez que el dictador reivindica el modelo político cubano frente a las críticas internacionales. En distintas intervenciones durante los últimos años ha rechazado que Cuba sea una dictadura y ha insistido en que la existencia de un partido único no limita el carácter democrático del sistema.

FUENTE: Diario de Cuba