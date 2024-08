Represión del régimen de Venezuela suma 939 arrestos tras elecciones

CRISIS TRAS ELECCIONES Edmundo González: "Venezuela no tiene miedo de exigir que se respete su decisión"

La escalada de represión alcanza a manifestantes, activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. El Foro Penal recordó que el 2 de agosto fue arrestado Kennedy Tejeda, abogado y defensor de DDHH de la ONG. Su aprehensión la hicieron funcionarios de la Guardia Nacional "y presuntamente trasladado a la Dirección General de Contrinteligencia Nacional (Dgcim) cuando averiguaba sobre la situación de unos detenidos en protesta en la comandancia de la GN de Montalbán, en el estado Carabobo".

Este domingo 4 de agosto, el senador republicano Marco Rubio repudió la represión del régimen chavista. "Mientras el narco-régimen de Maduro le vende al mundo una victoria fraudulenta, la realidad es que su maquinaria de represión no cesa. Son más de 930 arrestos en Venezuela, incluyendo 90 adolescentes. ¡Defender el voto no es un crimen".

Mientras el narco-régimen de Maduro le vende al mundo una victoria fraudulenta, la realidad es que su maquinaria de represión no cesa. Son más de 930 arrestos en Venezuela, incluyendo 90 adolescentes. ¡EL DEFENDER UN VOTO NO ES UN CRIMEN! pic.twitter.com/rkR5yrH77Y — Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) August 4, 2024

La cifra de Maduro

El sábado 3 de agosto, durante un acto político Nicolás Maduro reiteró que esta vez habrá "justicia completa" en Venezuela. También ratificó la cifra que tiene de detenidos en el contexto de las protestas tras las presidenciales.

“Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para (las cárceles) Tocorón y Tocuyito, máximo castigo, justicia. Esta vez no va a haber perdón, esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón”, aseveró. Hace unos días, señaló que se reacondicionan esas cárceles comunes para recluir a los "terroristas" y que estuviesen listas en menos de 15 días.



Sin embargo, el país tiene una crisis hospitalaria donde los venezolanos recurrentemente señalan que no hay insumos y que las condiciones de los centros de salud son inhumanas, pero el régimen se excusa en el "bloqueo".

