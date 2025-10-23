Represor cubano del 11J busca asilo en Florida y oculta su pasado castrista

Un exlíder juvenil de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y jefe de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en Santa Clara, Cuba, conocido por su fervorosa defensa del régimen de Miguel Díaz-Canel y su presunta participación en actos de represión, ahora reside discretamente en Florida, buscando la residencia permanente en Estados Unidos.

Se trata de Raúl Omar Rodríguez Gracia , de 29 años, quien fue uno de los rostros más activos del aparato de propaganda y represión castrista en el centro de la isla. Hoy, vive junto a su esposa en las afueras de Jacksonville y, según fuentes cercanas, teme que su oscuro historial salga a la luz ante las autoridades migratorias estadounidenses, reseña el porta web Martí Noticias.

Durante años, Rodríguez Gracia utilizó su posición en la Facultad de Medicina para organizar lo que se describe como "brigadas de perfiles falsos" en redes sociales, dedicadas a atacar y difamar a periodistas independientes, activistas de derechos humanos y opositores al totalitarismo cubano.

Su implicación, sin embargo, va más allá de la guerra digital. Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, confirmó a Martí Noticias que Rodríguez Gracia participó activamente en los operativos de represión desatados por el régimen contra los manifestantes pacíficos durante las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J).

"Rodríguez Gracia es uno de los típicos represores juveniles al servicio del régimen. De acuerdo con múltiples denuncias que hemos recibido, participó activamente en la represión del 11J. Incluso hay videos que lo muestran movilizado para atacar a manifestantes pacíficos que pedían libertad", explicó Domínguez.

Familiares y antiguos compañeros confirmaron que el exdirigente ingresó a Estados Unidos en noviembre de 2022. Su llegada a la "capital del imperialismo" contrasta dramáticamente con sus publicaciones incendiarias de semanas antes, donde defendía con ardor al régimen comunista y se declaraba listo para el enfrentamiento bélico.

“¡Comandante en Jefe, ORDENE! Que vamos a hacer la guerra si el imperialismo viene, ¡SI SE ATREVE!”, llegó a escribir Rodríguez Gracia en una de las publicaciones revisadas por Martí Noticias antes de ser eliminadas.

El joven también presumía de sus vínculos con figuras prominentes del régimen, como Gerardo Hernández Nordelo, uno de los espías condenados en EE. UU. por conspiración para cometer asesinato contra la organización humanitaria Hermanos al Rescate. A Hernández, Rodríguez Gracia lo calificó como "un grande de nuestra historia" en un post de 2022.

Bajo perfil en Florida

Tras su llegada a Florida, Martí Noticias comprobó que Rodríguez Gracia ha borrado sus antiguos perfiles y ha creado nuevas identidades digitales con un "bajo perfil", en un claro intento por ocultar su pasado de colaboración con la dictadura. Tras ser contactado por este medio, el exmilitante optó por eliminar su nuevo perfil de Instagram y no respondió a la solicitud de comentarios.

El caso de Rodríguez Gracia no es aislado. Su nombre se suma a una creciente y alarmante lista de exfuncionarios, militares y agentes del aparato represivo castrista que han logrado ingresar a Estados Unidos, a menudo aprovechando los programas migratorios vigentes, lo que genera gran indignación entre la comunidad del exilio y la oposición.

"Su nombre hace parte de la lista de más de 100 represores que hemos entregado al congresista Carlos Giménez. Él se la hizo llegar a la secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem, a quien ha presionado pidiendo respuestas y la deportación de cada uno de esos personajes", señaló Luis Domínguez.

Represores que han buscado refugio en EEUU

Jorge Luis Vega García: exteniente coronel del Ministerio del Interior (MININT) y exjefe de prisiones acusado de tortura, quien entró bajo el parole humanitario.

Melody González Pedraza: jueza que fue deportada tras perder su caso de asilo político debido a su rol en la condena de jóvenes por presiones de la Seguridad del Estado.

Bruce Iam González Marrero: antiguo propagandista del régimen que difundió mensajes de odio en la televisión estatal y que ahora solicitó asilo en Kentucky.

El indignante patrón de exaliados de la dictadura cubana que buscan la protección del país que antes denostaban subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de los antecedentes de quienes acceden a los programas migratorios, para evitar que cómplices de la represión se beneficien de las libertades que negaron a su propio pueblo.

FUENTE: Con información de Martí Noticias