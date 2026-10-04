domingo 4  de  octubre 2026
NARCOTRÁFICO

República Dominicana intercepta dos embarcaciones con 749 paquetes de cocaína en operativo con la DEA

Cuatro detenidos fueron reportados por las autoridades de República Dominicana tras las operaciones antidrogas

Los 749 paquetes de cocaína decomisados en República Dominicana, el 4 de octubre, fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que determinará el tipo y peso exacto del cargamento

Los 749 paquetes de cocaína decomisados en República Dominicana, el 4 de octubre, fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que determinará el tipo y peso exacto del cargamento

Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana
Por Sofía Nederr

SANTO DOMINGO.- Autoridades de República Dominicana interceptaron dos embarcaciones en operativos simultáneos desplegados en las costas del municipio de Baní, provincia de Peravia, en las que incautaron 749 paquetes de presunta cocaína, informó este domingo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Hay cuatro detenidos.

"En una nueva demostración de coordinación operacional y contundencia contra el crimen organizado, agentes de la DNCD, la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea, coordinados por Ministerio Público, apoyados por agencias de inteligencia del Estado, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), interceptaron dos embarcaciones en operativos simultáneos desplegados en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia", informó la DNCD este domingo en su cuenta en la red social X.

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Durante la primera intervención, las autoridades interceptaron, a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, una lancha con dos dominicanos a bordo, quienes fueron detenidos. Fueron incautadas 10 pacas que contenían 281 paquetes de presunta cocaína, forrados con cinta adhesiva y presentaban distintos logotipos.

En esta operación, fue localizado un mono de procedencia exótica que era transportado junto al cargamento.

En la misma zona se hizo la otra operación: las autoridades neutralizaron una segunda narcolancha en la que se transportaban 20 pacas, que contenían 468 paquetes de presunta cocaína, y detuvieron a dos dominicanos.

Contra estructuras criminales

La Dirección Nacional de Control de Drogas indicó que, junto al Ministerio Público, mantiene abierta una investigación para identificar y capturar a otros integrantes de estas estructuras criminales, "cuyo modo operativo consiste en el empleo de lanchas rápidas para intentar introducir grandes alijos de sustancias controladas al territorio nacional, procedentes de Sudamérica", indicó la institución antidrogas.

Los 749 paquetes de cocaína fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que determinará el tipo y peso exacto del cargamento.

FUENTE: Con información de EFE/ Dirección Nacional de Control de Drogas

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