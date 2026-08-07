Condenan a exproductor de The Voice Dominicana por conspirar para distribuir cocaína

El exejecutivo televisivo reconoció que intervino en un plan para comercializar la droga con conocimiento de que sería introducida ilegalmente en EEUU.

MIAMI.- Ramón Ricardo Rodríguez-Maxwell , empresario dominicano y exproductor del programa The Voice Dominicana, pasará tres años y seis meses en prisión por participar en una conspiración destinada a distribuir cocaína.

La jueza Beth Bloom, de la Corte del Distrito Sur de Florida, anunció la decisión el lunes 3 de agosto, después de que el acusado admitiera su responsabilidad en una de las imputaciones.

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El exejecutivo televisivo reconoció que intervino en un plan para comercializar la droga con conocimiento de que sería introducida ilegalmente en Estados Unidos, según los documentos del caso.

La causa comenzó en julio de 2025 con una acusación formal contra Rodríguez-Maxwell y Francisco Antonio Félix-Félix. Ambos quedaron vinculados a delitos relacionados con el tráfico del estupefaciente y a una solicitud de decomiso.

Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, el Ministerio Público pidió desestimar las alegaciones restantes. La magistrada aceptó el planteamiento al imponer la pena.

Una vez concluido el periodo de reclusión, permanecerá otros dos años bajo vigilancia de las autoridades y deberá pagar la cantidad fijada por el tribunal.

Rodríguez-Maxwell integró el equipo de producción de The Voice Dominicana, adaptación local del conocido concurso internacional de canto. El espacio se estrenó en 2021 por Telesistema 11 y tuvo dos temporadas.

Antes de la audiencia, la defensa solicitó un castigo considerablemente inferior al rango recomendado por las guías federales. Para respaldar su posición, entregó cartas de apoyo y fotografías familiares.