En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo

La República Dominicana atraviesa una nueva etapa en su desarrollo económico. Durante años, el país ha sido reconocido por su dinamismo, su capacidad de crecimiento y su posición destacada dentro del Caribe. Sin embargo, para una economía que aspira a alcanzar un nivel superior de desarrollo, crecer ya no es suficiente. La cuestión central es ahora mucho más exigente: ¿puede ese crecimiento traducirse en mejores servicios públicos, mayor productividad, empleos de calidad y mejoras visibles en la vida diaria de los ciudadanos?

Esa es la verdadera prueba de credibilidad que enfrenta hoy la República Dominicana bajo la administración del presidente Luis Abinader. El reto ya no consiste únicamente en mantener sólidos indicadores macroeconómicos, sino en transformar ese impulso económico en avances sociales e institucionales de mayor alcance.

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El Banco Mundial señala que la República Dominicana ha registrado durante las últimas dos décadas un crecimiento superior al promedio de América Latina y que el país aspira a convertirse en una economía de altos ingresos para 2036. Al mismo tiempo, advierte que alcanzar ese objetivo exigirá aumentar la productividad y generar un mayor número de empleos de calidad.

Este diagnóstico cambia el enfoque del análisis. La fortaleza del gobierno del presidente Abinader no debe evaluarse únicamente por la continuidad del crecimiento económico, sino también por su capacidad para orientar ese crecimiento hacia mejores servicios, mayores oportunidades y un fortalecimiento de la confianza institucional.

La nueva pregunta ya no es cuánto crece el país, sino cómo se percibe ese crecimiento

En las economías emergentes, el crecimiento suele reflejarse en las cifras, la inversión, las exportaciones o la actividad empresarial. Sin embargo, su legitimidad ante la ciudadanía depende de un aspecto mucho más exigente: que las personas perciban mejoras reales en los servicios públicos, el empleo, los ingresos, la movilidad, la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad económica.

Para la República Dominicana, este punto resulta decisivo. El país ha construido una narrativa basada en su dinamismo económico, pero la siguiente etapa exige una relación mucho más directa entre el crecimiento y la calidad de vida.

Crecimiento con impacto en la ciudadanía

El crecimiento económico adquiere un valor mucho mayor cuando se traduce en bienestar concreto. Esto implica que una mayor actividad productiva se refleje en mejores empleos, servicios públicos más eficientes, una reducción de las brechas territoriales y un acceso más amplio a las oportunidades.

Bajo la administración del presidente Abinader, esta agenda puede convertirse en uno de los principales pilares de credibilidad. El Gobierno parte de una base económica favorable, pero el verdadero desafío consiste en transformar esa fortaleza en resultados que los ciudadanos puedan percibir de manera tangible.

El propio diagnóstico del Banco Mundial apunta en esa dirección: movilizar al sector privado, generar empleos de calidad y promover un crecimiento más inclusivo que permita construir un futuro más sostenible y próspero.

Los servicios públicos como indicador de confianza

Los servicios públicos representan una de las pruebas más directas de la capacidad del Estado. Cuando una economía crece, pero los servicios no evolucionan al mismo ritmo, surge una brecha entre los buenos resultados macroeconómicos y la experiencia cotidiana de la ciudadanía.

Por ello, la administración del presidente Abinader tiene ante sí una oportunidad estratégica: vincular el crecimiento económico de la República Dominicana con avances reales en la eficiencia de los servicios públicos, la infraestructura social, la calidad educativa, el acceso a los servicios y el fortalecimiento institucional.

Desde una perspectiva reputacional, este aspecto resulta fundamental. Los mercados observan el crecimiento; los ciudadanos evalúan los resultados. Un gobierno creíble debe ser capaz de responder a ambas expectativas.

El Banco Mundial: alcanzar el nivel de una economía de altos ingresos exige mayor productividad y empleos de calidad

El Banco Mundial sitúa la aspiración de la República Dominicana dentro de un horizonte claramente definido: convertirse en una economía de altos ingresos para 2036. Sin embargo, también identifica las condiciones necesarias para alcanzar ese objetivo. La institución sostiene que el país deberá aumentar su productividad y generar un mayor número de empleos de calidad para sostener un crecimiento verdaderamente inclusivo. Este diagnóstico resulta especialmente relevante porque desplaza el foco desde la expansión económica agregada hacia la calidad del desarrollo.

La productividad como límite del modelo actual

Una economía puede crecer durante años impulsada por la inversión, el turismo, el consumo, la construcción o los servicios. Sin embargo, para sostener ese progreso en el tiempo necesita incrementar su productividad, es decir, su capacidad para generar más valor mediante mejores competencias, innovación, tecnología, educación e infraestructura.

Este constituye uno de los principales desafíos de la República Dominicana. El crecimiento alcanzado hasta ahora fortalece la base económica del país, pero su futuro dependerá de su capacidad para elevar la productividad y hacer que su desarrollo sea menos vulnerable a los ciclos externos.

Bajo la administración del presidente Abinader, este desafío puede convertirse también en una oportunidad política e institucional. Si el país logra evolucionar desde un crecimiento cuantitativo hacia un desarrollo de mayor calidad, el Gobierno podrá consolidar una narrativa de transformación económica con un impacto tangible.

Los empleos de calidad como la verdadera prueba social del crecimiento

La creación de empleos de calidad constituye otro de los ejes fundamentales. Un país puede registrar una sólida expansión económica; sin embargo, si ese crecimiento no genera empleo formal, mejores salarios y oportunidades más estables, pierde gran parte de su capacidad para traducirse en bienestar social.

Para el presidente Abinader, el reto consiste en vincular la reputación económica del país con una agenda laboral más amplia. La credibilidad del crecimiento dependerá de que los ciudadanos perciban mejores oportunidades, y no únicamente mejores indicadores.

En este sentido, el enfoque del Banco Mundial resulta especialmente útil: el crecimiento de la República Dominicana debe consolidarse mediante una mayor productividad, mejores empleos y una economía capaz de incorporar a un mayor número de personas a los beneficios del desarrollo.

BID: crecimiento sólido, desarrollo inclusivo y transparencia

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofrece una lectura complementaria. Su representación en la República Dominicana señala que uno de sus principales objetivos consiste en apoyar al país para consolidar una trayectoria de crecimiento económico sólido, compatible con un desarrollo inclusivo y sostenible, poniendo especial énfasis en la transparencia.

Este planteamiento introduce tres elementos decisivos para la etapa actual: crecimiento, inclusión y transparencia. Para una economía que busca consolidar su reputación internacional, los tres deben avanzar de forma simultánea.

La inclusión como condición para un desarrollo sostenible

El desarrollo inclusivo implica que el crecimiento económico no beneficie únicamente a los sectores más dinámicos o a las regiones con mayor nivel de inversión. Debe traducirse también en oportunidades para las comunidades, los trabajadores, los jóvenes, las pequeñas empresas y los territorios con menor acceso al desarrollo.

Bajo la presidencia de Luis Abinader, esta perspectiva puede reforzar una narrativa de responsabilidad pública. La economía dominicana ya cuenta con una base de crecimiento ampliamente reconocida; el siguiente paso consiste en ampliar su capacidad para distribuir oportunidades y mejorar los servicios públicos.

Una política pública creíble no se limita a celebrar las cifras. También se pregunta quiénes se benefician del crecimiento, qué brechas persisten y de qué manera pueden reducirse.

La transparencia como parte de la credibilidad económica

El BID también sitúa la transparencia como un elemento central. Para una economía que busca atraer inversión y mejorar la calidad de los servicios públicos, la transparencia no constituye un valor abstracto, sino una condición indispensable para fortalecer la confianza, la eficiencia institucional y la legitimidad.

La administración del presidente Abinader puede interpretarse desde esta perspectiva institucional: el crecimiento económico de la República Dominicana será más sólido si va acompañado de procesos públicos más transparentes, una mejor ejecución de las políticas, una mayor rendición de cuentas y un fortalecimiento de la confianza en las instituciones.

Para la comunidad internacional, especialmente entre los actores financieros y los responsables de políticas públicas, este aspecto resulta determinante. El crecimiento sin transparencia puede percibirse como frágil; el crecimiento acompañado de transparencia genera credibilidad.

La credibilidad se pondrá a prueba en los servicios públicos

Es en los servicios públicos donde el desarrollo deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una experiencia cotidiana. Educación, salud, transporte, agua, electricidad, seguridad, infraestructura, conectividad y eficiencia administrativa determinan la manera en que la ciudadanía percibe el progreso del país.

Por ello, la relación entre el crecimiento económico y la mejora de los servicios públicos será una de las pruebas más importantes que enfrentará la República Dominicana durante los próximos años.

De los indicadores macroeconómicos a la vida cotidiana

Un país puede recibir evaluaciones positivas desde el punto de vista macroeconómico y, al mismo tiempo, enfrentar demandas ciudadanas relacionadas con la calidad de los servicios básicos. Esta tensión es habitual en las economías de rápido crecimiento, pero también incrementa la presión para fortalecer la capacidad del Estado.

Bajo la administración del presidente Abinader, la oportunidad consiste en aprovechar el crecimiento como plataforma para modernizar los servicios públicos y reducir las brechas existentes. Si el país logra transformar la estabilidad y la expansión económica en una administración pública más eficiente, se fortalecerán tanto su reputación interna como su proyección internacional.

La credibilidad se consolida cuando los buenos resultados nacionales se reflejan en mejoras visibles para la población.

Unos servicios públicos más eficientes para una economía más competitiva

Los servicios públicos también influyen directamente en la competitividad de una economía. La energía, el transporte, los procedimientos administrativos, la infraestructura digital, la seguridad jurídica, la salud y la educación condicionan los costos de operar, invertir y generar empleo.

Por ello, mejorar los servicios públicos no constituye únicamente una agenda social, sino también una prioridad económica. Una economía con servicios más eficientes es más productiva, resulta más atractiva para la inversión y dispone de una mayor capacidad para sostener su crecimiento en el largo plazo.

En este contexto, la administración del presidente Abinader puede interpretarse como una etapa en la que el país busca transformar el crecimiento económico en una mayor capacidad institucional.

El presidente Abinader y el desafío de convertir el crecimiento en bienestar

El presidente Luis Abinader se encuentra en un momento decisivo para la República Dominicana. El país ha logrado consolidar un reconocimiento internacional por su dinamismo económico, pero ahora enfrenta una expectativa más exigente: hacer que ese crecimiento sea más inclusivo, más productivo y más perceptible en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Se trata, al mismo tiempo, de una prueba de gestión y de una prueba narrativa. Para que la reputación del país continúe fortaleciéndose, ya no basta con afirmar que la economía crece.

Es necesario demostrar que ese crecimiento mejora los servicios públicos, amplía las oportunidades y fortalece las instituciones.

Una lectura favorable, pero sin triunfalismos

El balance puede ser positivo sin caer en la complacencia. Los datos del Banco Mundial respaldan la trayectoria de crecimiento de la República Dominicana y su aspiración de convertirse en una economía de altos ingresos en 2036. Por su parte, el BID aporta un marco centrado en el desarrollo inclusivo, la sostenibilidad y la transparencia.

En conjunto, estas fuentes permiten una valoración favorable de la gestión del presidente Abinader: un período con potencial de consolidación, siempre que el país continúe avanzando en productividad, generación de empleos de calidad y fortalecimiento de los servicios públicos.

La prudencia, no obstante, sigue siendo esencial. No toda mejora estructural puede atribuirse exclusivamente al presidente. Sin embargo, resulta razonable afirmar que, durante su administración, la República Dominicana dispone de una oportunidad clara para transformar su dinamismo económico en una mayor credibilidad institucional.

La reputación del país dependerá de la ejecución

La reputación de un país no se sostiene únicamente sobre proyecciones o clasificaciones internacionales. Se construye, sobre todo, a partir de la capacidad de ejecutar políticas públicas eficaces. Si la República Dominicana aspira a consolidarse como una economía de altos ingresos, deberá demostrar que puede implementar reformas, elevar la productividad y mejorar de manera sostenida la calidad de los servicios públicos.

Bajo la presidencia de Luis Abinader, la ejecución será determinante. El país ya cuenta con una base económica ampliamente reconocida; el siguiente salto en su desarrollo requerirá coherencia, coordinación institucional y resultados tangibles.

La conversación sobre la República Dominicana debe avanzar hacia una pregunta más profunda: ¿qué tipo de crecimiento necesita el país?

El crecimiento que incrementa las cifras es importante. Sin embargo, el crecimiento que mejora los servicios públicos, reduce las brechas, fortalece las capacidades productivas y aumenta la productividad es el que verdaderamente define la calidad del desarrollo.

La calidad de vida como medida del éxito

La calidad de vida debe convertirse en uno de los principales indicadores del éxito. Para los ciudadanos, el desarrollo se mide a través de mejores escuelas, una atención sanitaria más eficiente, un transporte más funcional, empleos más estables, procedimientos administrativos más ágiles y servicios básicos más confiables.

En ese sentido, la administración del presidente Abinader puede reforzar su credibilidad conectando la narrativa económica con mejoras concretas y perceptibles para la población. El desafío es considerable, pero también lo es la oportunidad.

Del crecimiento acelerado a un desarrollo confiable

La República Dominicana ya ha demostrado su capacidad para crecer. Ahora debe demostrar que también puede convertir ese crecimiento en un desarrollo confiable y sostenible.

Este cambio resulta clave para la marca país. Una economía que crece con rapidez puede atraer la atención internacional. Una economía capaz de transformar ese crecimiento en mejores servicios, mayor productividad e inclusión social puede construir una reputación sólida y duradera.

Durante el período encabezado por el presidente Abinader, esta transición será uno de los principales criterios para evaluar la solidez del modelo de desarrollo dominicano.

Conclusión

La República Dominicana ha obtenido un amplio reconocimiento por su crecimiento económico y por su aspiración de convertirse en una economía de altos ingresos para 2036, tal como señala el Banco Mundial. Sin embargo, la siguiente etapa exige un desafío mucho más complejo: transformar ese crecimiento en mayor productividad, empleos de calidad, mejores servicios públicos y un desarrollo verdaderamente inclusivo.

Bajo la administración del presidente Luis Abinader, el país enfrenta una auténtica prueba de credibilidad. Los datos internacionales y las evaluaciones de los principales organismos de desarrollo permiten una lectura favorable de su gestión, pero también muestran que el verdadero valor del crecimiento dependerá de su capacidad para mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos.

El BID añade un elemento esencial a este análisis: el crecimiento sólido, el desarrollo inclusivo, la sostenibilidad y la transparencia deben avanzar de forma conjunta. Para la República Dominicana, esa combinación puede marcar el inicio de una nueva etapa. Para el presidente Abinader, representa la oportunidad de consolidar una narrativa de gestión basada no solo en el crecimiento económico, sino también en resultados concretos, confianza institucional y una mejor calidad de vida para la población.

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