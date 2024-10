Revive el oscuro pasado de Evo Morales: los casos de abusos a menores que hoy lo persiguen

LA PAZ.- Las denuncias en contra de Evo Morales , expresidente de Bolivia (2006-2019) no son nuevas por abuso sexual a menores de edad . Desde 2019, cuando se vio obligado a dimitir ante el escándalo por fraude electoral, los rumores comenzaron a circular para, meses más tarde, convertirse en una investigación formal por parte de la justicia boliviana , bajo el Gobierno interino de Jeanine Áñez.

La nueva investigación por los delitos de estupro (relaciones sexuales con una menor de 18 años prevaliéndose de superioridad), trata y tráfico de personas, iniciada por la fiscal del departamento de Tarija Sandra Gutiérrez, revivió el oscuro pasado del líder socialista, cuando se filtró a los medios la orden de captura emitida por Gutiérrez, que fuera anulada poco después por "presiones" de la Fiscalía General.

Escándalo en Bolivia

La revocación de la orden de captura, por parte una jueza que acogió un recurso judicial a favor del expresidente socialista, no sirvió para esconder el caso que se exparció como polvora en redes sociales, estallando en todas partes del mundo como uno de los casos "más atroces de la política latinoamericana".

Días depués, una nueva orden de detención fue emitida por la Fiscalía este jueves, 10 de octubre, luego de que Morales desatendiera el llamado de Ministerio Público (MP) a declarar sobre la investigación del caso, que habría ocurrido en una provincia de Tarija cuando la presunta víctima "tenía 15 años".

El exmandatario, hoy de 64 años, dijo que se trata de un caso "armado" y calificó al hecho como una "persecución política" por parte del gobierno de Arce, quien pasó de ser su más fiel aliado a su más acérrimo rival político.

Resurgen denuncias contra Evo Morales

La nueva denuncia en contra de Morales fue presentada por una joven identificada como "Cindy" en los documentos de la Fiscalía, que habría quedado embarazada del exjefe de Estado tras haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con él cuando tenía 15 años de edad.

Cindy terminó trayendo al mundo a la última hija conocida del líder cocalero, a la que presentó legalmente cuando la adolescente alcanzó la mayoría de edad, según el certificado de nacimiento 128.023, del libro 85, partida 1 de la Oficialía 60.301.002 del Registro Civil de Bolivia.

Sim embargo, este no sería el único caso de violación de una menor de edad. Según las investigaciones, el exmandatario tenía una "guardia juvenil presidencial", conformada por niñas de 14 y 15 años, de la cual también era parte la denunciante.

Esta red, además, funcionaba con el consentimiento de los padres, quienes terminaban obteniendo "grandes beneficios" económicos por entregar a sus hijas a Morales.

"Prácticamente, fue forzada la adolescente a mantener un acceso carnal con el ciudadano Juan Evo Morales Ayma, siendo éste presidente, teniendo como desenlace (...) y con la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales, que quede embarazada", reza el parte de la Fiscalía.

Los documentos filtrados de la Fiscalía de Tarija hablan de una red de trata de menores liderada por el entonces presidente Evo Morales.



Un turbio caso de vieja data

En 2020, el medio español OKdiario publicó una investigación sobre los casos de abuso sexuales de Morales en contra de menores de edad, que exponía la red de trata de menores que manejaría el exmandatario en Chapare, Cochabamba (centro).

Allí, el líder socialista matendría a un grupo de niñas y adolescentes a las que se referiría como "ñustitas", diminutivo de "ñusta", un término que significa princesa de sangre real y que era usado en el imperio Inca para identificar la virginidad, y que en los países andinos se refiere a la niñez y adolescencia en concursos de belleza y carnavales.

Las "ñustitas" eran precisamente el término que utilizada el expresidente y sus cómplices para identificar a sus "presas", jóvenes de entre 14 y 15 años a las que tenía acceso sexual.

"Uno de los dirigentes del MAS (Movimiento Al Socialismo) me llamó para pedirme que investigara lo de las 'ñustitas', le pregunté qué significaba esa palabra y me explicó que era el término con que se refieren a las niñas menores de edad. Y me contó cómo Evo Morales cuando iba al Chapare, pedía a los dirigentes de su partido que les consiguiera 'ñustitas', es decir niñas. Este dato es muy relevante porque significa que están empezando a perder el miedo en el MAS, que están empezando a hablar y algunos ya han dejado de encubrir a Evo Morales", expresó en su momento el periodista Alejandro Entrambasaguas, quien realizó la investigación sobre el caso para OKdiario.

Chapare, de acuerdo con el periodista español, era el "cuartel general" de Morales y de su partido político, el MAS, hoy disputado con el presidente Arce. "Es una especie de ciudad sin ley donde se cultiva coca como en toda Bolivia, con diferencia que el 98 por ciento de la coca que se cultiva es procesada y se convierte en cocaína para ser traficada ilegalmente a Venezuela, Colombia, incluso en Europa a través de España”, explicaba Entrambasaguas.

Casos similares

Como Noemi Meneses Chávez se identificaba en 2020 a una joven oriunda de Chapare, a más de 17 horas de distancia por carretera de Tarija. Ella habría dado pie para que en 2020 se investigara a Morales, por primera vez, por los delitos de estupro, trata y tráficos de persona.

A esta joven, la conoció cuando tenía 14 años en el Carnaval de Oruro en 2015, y le pagó los boletos de viaje a México y Argentina, para que lo visitara cuando se encontraba exiliado, tras huir de su país en medio de las investigaciones de fraude electoral y corrupción.

De 14 y 15 años, los casos de Cindy y Noemí presentan similitudes: ambas fueron obligadas a iniciar relaciones sexuales siendo casi unas niñas con el exmandatario, en la misma fecha: 2015, y fueron entregadas a este por sus padres, humildes agricultores que obtenían algunos beneficios económicos a cambio.

La única diferencia, es que Cindy quedó embarazada de la hija de Morales cuando aún era menor de edad, siendo esta una máxima evidencia del delito de estupro cometido por Morales al menos desde hace nueve años.

Detenido el padre

Este viernes, el padre de Cindy fue detenido por la policía boliviana, luego de que se negara a atender a la citación que habría hecho la Fiscalía que investiga el nuevo caso contra Morales.

Morales no solo se ha negado a asistir al MP a declarar sobre el caso, sino que se ha mostrado alterado ante los medios que le han consultado sobre esta investigación y su relación con la hija de la joven, cuando era menor de edad.

"No se metan con la familia, la familia es sagrada", respondió a la prensa recientemente.

Hasta el momento, el caso continúa avanzando, mientras que las redes sociales se llenan de videos de Morales rodeados de jóvenes de zonas rurales, con ajustados vestidos, quien entre risas de incomodidad saludan al entonces presidente, que bromea sobre estar "soltero".

Y asquerosamente les pregunta si están solteras, siendo tan evidente que el puede ser el abuelo de las jovencitas.



Asco.

FUENTE: Con información de redes sociales / AFP / Redacción DLA