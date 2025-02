Rick Scott plantea revisar TPS de venezolanos caso por caso, "no queremos criminales en EEUU"

“Intentaré hacer todo lo posible para asegurar que hagan lo que hagan, si la gente quiere venir aquí, vivir nuestro sueño y hacer lo correcto, debe tener la oportunidad de quedarse aquí hasta que tengamos libertad y democracia en Venezuela, pero necesitamos asegurarnos de que no tengamos personas que venden de drogas, son criminales, terroristas; no queremos el Tren de Aragua en EEUU”, manifestó.

Scott, exgobernador de Florida y quien mantiene cercanía con la comunidad hispana, abordó el tema del TPS que la Administración Trump decidió dejar sin efecto hasta abril próximo y que dejaría a 348.202 venezolanos sin mecanismo de protección, lo que los obligaría a retornar a Venezuela de donde huyeron por la crisis se ha agudizado bajo el régimen de Maduro.

Venezolanos honestos sí, criminales no

El senador señaló de entrada que sigue atento a los problemas de Venezuela, un país cuya crisis política sigue de cerca y promueve su democracia, lo que puso de manifiesto con la invitación especial al presidente electo Edmundo González Urrutia en la toma de posesión de Donald Trump, en Washington. Reveló que de los temas del país “he hablado muchas veces con mi amiga María Corina Machado”. Y el TPS es uno de ellos.

“El TPS es importante para los venezolanos. Pero es importante también que tengamos la posibilidad de no recibir a personas que son traficantes de droga, criminales, terroristas, y es una oportunidad para que la Administración Trump impida el ingreso de esas personas en EEUU”, aseguró.

Tras reconocer que no todos los venezolanos afectados por la decisión presidencial son criminales, propuso revisar “caso por caso” la situación de estas personas que “están aquí y que no pueden regresar porque no es seguro”, “para diferenciarlas de las bandas”. Y envió un mensaje para esa comunidad.

“Los venezolanos que están en EEUU y no son traficantes, terroristas, ni criminales, son muy importantes para darles una oportunidad que no tienen de volver a Venezuela. Voy a trabajar cada día por esos que no venden droga, que no son criminales, ni del Ten de Aragua, y seguiré conversando con María Corina Machado, Edmundo González y el presidente Trump para asegurar que se hará lo correcto con los que no pueden tener la oportunidad de regresar a casa, sino quedarse aquí”.

Sobre los criminales y miembros del Tren de Aragua, consideró "una mejor idea" enviarlos a Guantánamo y a El Salvador, que a Venezuela. "Solo hay que recordar que el Tren de Aragua es de Maduro y recordemos que este es su jefe".

Nueva recompensa por Maduro

Durante la entrevista, Scott se refirió a la reunión del enviado especial de la administración Trump, Richard Grenell con Maduro, en Caracas, el 31 de enero, sobre el cual ha habido reservas e incluso duras críticas.

“He hablado con Machado y con la Administración Trump sobre eso. Para mí fue un viaje para regresar a casa a rehenes y para asegurar que criminales puedan regresar a Venezuela y no volver a EEUU”.

Añadió que “probablemente” una de los aspectos “más importantes del viaje” fue hablar” a dónde se iría Maduro cuando abandone Venezuela, y que eso no pasó”.

Luego de enfatizar que hará “todo lo posible por asegurar que eso suceda”, informó que trabaja en un proyecto “que aumentará el precio de la recompensa por Nicolás Maduro a 100 millones de dólares”, la cual se fijó en 25,000 millones.

"Parar" licencia de Chevron

“Voy a seguir luchando por asegurarme de que Maduro se vaya, y voy a seguir trabajando Machado, quien habla con la Administración Trump, y con el Secretario Marco Rubio para asegurar que Maduro se vaya, y que Chevron no siga dándole dinero a Maduro”.

Sostuvo que la Licencia 41 que permite operar a la petrolera estadounidense en Venezuela no será renovada por el presidente Trump el 27 de abril, cuando se vence.

“Creo que va a pasar, creo que va a parar, y que Donald Trump va a frenar dinero a Maduro a través de Chevron”, afirmó. Y dijo estar convencido de que es “importante poner sanciones contra Maduro y sus matones, y que la comunidad internacional apoye a la libertad y la democracia.

“La Administración Trump está comprometido absolutamente con Venezuela”, dijo.

