María Corina Machado: "Gracias Nahuel por hablar con la verdad" sobre Venezuela

CARACAS. “Lo que tú has hecho, de hablar con la verdad, es tan valiente y es tan necesario porque, al final, esta es una lucha por la verdad, por la vida, por la justicia, y es muy importante que se sepa la verdad, Nahuel, así que te quiero agradecer en nombre de todos los venezolanos”, estas son las frases de agradecimiento que emitió María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, al gendarme argentino Nahuel Gallo que estuvo detenido en Venezuela.

Machado se comunicó con Gallo a través de una videollamada. El gendarme argentino salió en libertad el 1 de marzo y voló inmediatamente a su país.

En el video compartido en X por el equipo de prensa de la opositora este martes, 10 de marzo, la Premio Nobel, que ya se encuentra en Chile para la toma de posesión del presidente electo, José Antonio Kast, aseguró que no descansará “hasta que salga el último preso político.

“Quiero que sepas que nos vamos a reencontrar y te vamos a recibir en una Venezuela libre, a ti, a tus hijos”, agregó. “Quiero que sepas que nos vamos a reencontrar y te vamos a recibir en una Venezuela libre, a ti, a tus hijos”, agregó.

Por su parte, el gendarme argentino expresó su deseo de que “salgan pronto” los presos políticos recluidos en el Rodeo I, la cárcel cercana a Caracas donde estuvo detenido durante 448 días y que recientemente describió como un “lugar de tortura psicológica”.

Gallo, de 34 años de edad, fue detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela el 8 de diciembre de 2024, acusado de presuntamente de participar en un complot para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actual mandataria encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

El pasado 4 de marzo, Gallo dijo que el Rodeo I “no es un lugar muy, muy bueno” del que no está listo para hablar “en estos momentos”.

María Corina Machado (@MariaCorinaYA) habló con el gendarme argentino, Nahuel Gallo, secuestrado y sometido a desaparición forzada en Venezuela durante 448 días. pic.twitter.com/WnDFf7TKgA — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) March 10, 2026

La liberación del gendarme, que regresó a su país el 2 de marzo, se logró a partir de gestiones entre los presidentes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

La intervención de la AFA causó sorpresa en medio del conflicto político y judicial entre el Gobierno argentino y la AFA, con el presidente de la entidad, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, en el centro de la controversia por acusaciones de corrupción en su contra y su negativa a convertir los clubes argentinos en sociedades anónimas, como quiere el Ejecutivo, de Javier Milei.

En Venezuela, todavía queda detenido otro ciudadano argentino, el abogado Germán Giuliani.

FUENTE: Con información de EFE