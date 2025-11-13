jueves 13  de  noviembre 2025
BOLIVIA

Rodrigo Paz expone grave deterioro del Estado boliviano

El reciente electo presidente de Bolivia afirma que heredó un aparato estatal desmantelado y anuncia una profunda depuración administrativa

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma un documento durante la ceremonia de investidura de su gabinete en el Palacio Quemado de La Paz, el 9 de noviembre de 2025. Rodrigo Paz, un conservador proempresarial, asumió la presidencia de Bolivia el sábado, poniendo fin a casi 20 años de gobierno socialista y heredando una grave crisis económica.

AIZAR RALDES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este jueves que las dos décadas de administración izquierdista dejaron un Estado convertido en una “cloaca de dimensiones extraordinarias”.

Paz asumió el cargo el pasado sábado y mantiene un discurso centrado en la depuración institucional y la eficiencia administrativa.

Durante la campaña electoral, el actual mandatario describió la excesiva burocracia boliviana como un “estado tranca”, al denunciar ineficiencia, altos costos operativos y obstáculos que frenaron la actividad económica. Según explicó, al ingresar a ministerios e instituciones públicas su equipo encontró un panorama “en dimensiones no esperadas”.

Nuevo gabinete

El presidente se pronunció durante un acto en el Palacio de Gobierno, tras designar al nuevo directorio del Banco Central de Bolivia. Días antes, los ministros de Economía, José Gabriel Espinoza, y de Gobierno, Marco Oviedo, relataron que hallaron oficinas vacías y sin documentación al asumir sus respectivas carteras.

El nuevo gobierno ya anunció auditorías a varias empresas públicas por presuntos hechos de corrupción, entre ellas Emapa —distribuidora estatal de alimentos subsidiados— y la petrolera YPFB, responsable de la importación de combustibles. “Estamos haciendo una autopsia para que pueda surgir un nuevo Estado al servicio de la patria”, afirmó Paz.

"Reservas en quiebra"

Bolivia enfrenta la peor crisis económica en 40 años debido a la escasez de divisas. La administración saliente del expresidente Luis Arce dejó las reservas internacionales prácticamente agotadas, tras sostener un esquema generalizado de subsidios a los combustibles.

La inflación interanual alcanzó 19% en octubre, después de un pico de 25% registrado en julio.

Paz reiteró que su gestión priorizará la meritocracia y la eficiencia. Entre sus principales promesas figuran un drástico recorte del gasto público considerado “superfluo” y la reducción gradual de los subsidios, que, según indicó, alimentan el contrabando y la corrupción.

FUENTE: Con información de AFP

