lunes 10  de  noviembre 2025
OPINIÓN

La urgencia e importancia de desmontar el narcoestado en Bolivia

El presidente Rodrigo Paz asumió el gobierno pero no tiene aún el poder que permanece en manos de la dictadura/narcoestado

Carlos Sánchez Berzain

Carlos Sánchez Berzain

Diario las Américas | CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN
Por CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN

El establecimiento y soporte de las dictaduras del socialismo del siglo 21 en las Américas ha convertido a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia en narcoestados y la mayor amenaza contra la vida y la seguridad de las democracias. La suplantación de la política por el narcotráfico avanza buscando la creación de una subcultura para legitimar y legalizar el crimen. En los últimos 22 años Bolivia pasó de ser el país más eficiente y exitoso en la lucha contra el narcotráfico a un narcoestado que urge desmontar por interés de la región y del mundo.

Penetrada por el narcotráfico Bolivia recuperó la democracia el 10 de octubre de 1982 con la presidencia de Hernán Siles Suazo, pero fue el 19 de julio de 1988 que el presidente Víctor Paz Estenssoro promulgó la “Ley del régimen de la coca y sustancias controladas” o “Ley 1008” en la que se establecen los cuatro elementos de esta política: “la prevención, la erradicación de coca ilegal, la interdicción y el desarrollo alternativo”. Esta ley y su aplicación se convirtieron el “Política de Estado”.

Lee además
El candidato del PDC, Rodrigo Paz, resultó electo presidente de Bolivia en el balotaje del 19 de octubre de 2025.
POLÍTICA

Presidente de Bolivia apuesta por un gabinete formado por aliados tecnócratas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau en Bolivia, el 8 de noviembre de 2025
RELACIONES

EEUU dona a Bolivia recursos en medicamentos no disponibles para tratar VIH

En Agosto de 1993 Bolivia tenía alrededor de 60.000 hectáreas de cultivos de coca ilegal base de la producción de la cocaína; la zona del trópico de Cochabamba o Chapare era una zona bajo control de los cultivadores ilegales de coca bajo mando de Evo Morales sobre la que el Estado había perdido control; la política se veía afectada por las acusaciones de narco vínculos. Diez años después, en Octubre de 2003 -cuando se produjo el golpe de estado- Bolivia tenía solo 3.000 hectáreas de coca ilegal. La política de “coca ilegal cero” había dejado al narcotráfico sin materia prima. El narcoestado ha llevado a Bolivia a tener hoy alrededor de 100.000 hectáreas de coca ilegal.

El 17 de Octubre de 2003 derrocaron al presidente Sánchez de Lozada quien había venido advirtiendo públicamente que las reiteradas conspiraciones e intentos de golpe de estado y de asesinato en su contra estaban dirigidos a la construcción de una “dictadura/narcoestado”. Al día siguiente del derrocamiento, Carlos Mesa el vice presidente felón devenido en presidente, Evo Morales y los conspiradores, se reunieron en El Alto y aprobaron la “Agenda de Octubre” estableciendo su programa: “asamblea constituyente, nacionalización del gas, protección del cultivo de la coca, enjuiciamiento de los derrocados…y más”

Con el golpe del 17 de octubre de 2003 empezó la construcción de la dictadura/narcoestado, que avanzó cuando Evo Morales desconoció los convenios internacionales antinarcóticos el 2008 expulsando a la DEA y al Embajador de Estados Unidos, que se institucionalizó cuando suplantaron la Constitución de la República por el estado plurinacional, y se consolidó con la “ley general de la coca” 906 de 8 de marzo de 2017 que suplanta la ley 1008.

El gobierno de este narcoestado -con leyes que institucionalizan la protección al narcotráfico y al terrorismo- es el que ha sido entregado al presidente Rodrigo Paz Pereira. La Bolivia que recibe Paz es un narcoestado plurinacional con constitución, leyes y estructura diseñados y operando para la promoción y protección del crimen, el narcotráfico, el terrorismo y la impunidad. Hasta aquí ha salido el dictador pero no la dictadura. El presidente Rodrigo Paz asumió el gobierno pero no tiene aún el poder que permanece en manos de la dictadura/narcoestado.

La realidad objetiva es gravísima. Evo Morales y su grupo delictivo controlan como zona libre para el narco el trópico de Cochabamba, el país es área de protección de narcotraficantes y terroristas, operan en el territorio carteles y grupos mafiosos de todo el mundo, el grupo más importante de productores de coca y de cocaína tiene condición de partido político -el Movimiento al socialismo MAS- que controla la mayor parte de los municipios y gobernaciones del país, el sistema de justicia depende del régimen que instaló el narcoestado, los narcotraficantes que han tenido funciones públicas empezando por Evo Morales gozan de impunidad, el crimen está sindicalizado, y más.

El desmontaje del narcoestado debe seguir los tres pasos imprescindibles de la transición de la dictadura a la democracia: 1.- eliminar la estructura jurídica del narcoestado; 2.- no impunidad, procesando, capturando y extraditando a los narcotraficantes y narco vinculados empezando por Evo Morales; y 3.- ilegalizar los instrumentos que el narcotráfico usa para ser parte de la política, como el MAS y organizaciones denominadas sociales o sindicales del sistema narco.

La ejecución de estos tres ejes solo es posible con el respaldo del pueblo que hoy existe, con autoridades competentes, con una Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico idónea, y la imprescindible cooperación internacional que supone el retorno de la DEA en los términos y alcances de los convenios vigentes hasta 2008 desconocidos por Evo Morales. Bolivia sabe cómo luchar y derrotar al narcotráfico, ya lo hizo entre 1993 y 2003 y fue modelo para las Américas.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia reinicio de relaciones diplomáticas con Bolivia, tras ruptura hace 17 años

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: es tiempo de la democracia, del respeto y la unidad

Nuevo presidente de Bolivia toma posesión este sábado y da inicio a nueva etapa democrática

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Exembajador James Story: "Maduro tiene los días contados"

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Te puede interesar

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Corte Suprema en Washington.
JUSTICIA

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

Ministro de economía de Cuba, Alejandro Gil es destituido en plena crisis del combustible en la Isla
A puertas cerradas

El juicio por "espionaje" contra el exministro de Economía Alejandro Gil en Cuba, ya tiene fecha

El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción