Zapatero, el tótem de la izquierda española señalado por corrupción

MADRID. - El socialista José Luis Rodríguez Zapatero , presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, pasó de ser el impulsor de reformas sociales celebradas por la izquierda a convertirse en el dirigente que aplicó algunos de los recortes más severos de la crisis. En los últimos años, su figura ha sido elevada casi a símbolo por sectores de la izquierda, mientras crecía el malestar por su estrecha relación con el régimen venezolano.

Hoy, ese legado se derrumba. Zapatero aparece señalado en una investigación que lo sitúa en el centro de una presunta trama de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito , un entramado que —según la causa— habría servido para favorecer a empresarios afines y beneficiar a su propio entorno . Lo que durante años fue una sombra política se ha convertido ahora en un caso judicial que amenaza con eliminar la imagen que él mismo trató de reconstruir.

Hasta hace pocas semanas, Zapatero era un gran activo electoral de los socialistas, con gran sintonía personal con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dinamizando campañas electorales, como ocurrió recientemente en Andalucía, cuando la candidata socialista María Jesús Montero lo presentó en un mitin como "talismán" y "hombre bueno".

"¿Qué vale en la vida? Intentar ayudar a los demás, convivir, ser solidario, preocuparte por los que están discriminados, por los que más sufren, por los débiles. Eso es lo que te hace respirar bien", dijo Zapatero en ese evento. Habló de votos de pobreza y se mostró como líder humilde que busca ayudar a los demás.

Semanas más tarde, este antiguo profesor de Derecho Constitucional de 65 años -nacido el 4 de agosto de 1960 en Valladolid- fue imputado en el llamado caso "Plus Ultra", la primera vez para un jefe o ex jefe del Gobierno español. Un escándalo que para muchos revela la verdadera personalidad de Zapatero, la que él mismo ha intentado tapar ante los ojos de la opinión pública.

La justicia lo investiga por haber usado su influencia, a cambio de dinero, para lograr el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña aerolínea española con raíces venezolanas. Este miércoles compareció por primera vez ante el juez.

En el marco de la investigación, los funcionarios hallaron en su despacho un alijo de joyas de alta gama, valorado en 1,5 millones de dólares, oculto dentro de una caja fuerte. El hallazgo abrió una línea adicional por posible fraude fiscal. Ese mismo día, sus asistentes aseguraron que se trataba de una herencia materna y que las piezas “carecían de valor”. Aun así, las autoridades incautaron las joyas y las enviaron a peritos especializados para determinar su autenticidad y tasación real.

El caso de Zapatero está en curso. Este miércoles se declaró inocente. Zapatero negó ante el juez haber influido en el rescate de Plus Ultra y convenientemente rechazó declarar sobre las joyas.

"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", aseveró Zapatero este miércoles tras declarar ante el juez, al asegurar que siempre se condujo "con decencia y con honradez" y pedir "confianza" en que demostrará que es "completamente inocente".}

Joyas de Zapatero Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. OBJETOS INTERVENIDOS RECOGIDOS INFORME JUZGADO/ Europa Press

Joyas de Zapatero Algunos de los objetos intervenidos en el registro al despacho de Zapatero que tienen un valor estimado de 1.5 millones de dólares. POLICÍA NACIONAL/EUROPA PRESS

Parte de la investigación

En mayo se conoció que José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, comparten una cuenta bancaria que recibió un total de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025, a través de transferencias realizadas por diferentes entidades bajo sospecha en el caso Plus Ultra, en el que el exdirigente socialista está imputado como presunto líder de una red de tráfico de influencias.

En el auto del juez José Luis Calama, que ha citado a Zapatero como investigado, el magistrado sostiene que en una cuenta de la que ambos son titulares "constan abonos" de Análisis Relevante, una empresa propiedad de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente e imputado en el mismo caso, por importe de 490.780 entre 2020 y 2025.

Precisamente, el juez ordenó el bloqueo de hasta un límite de 490.780 en cuentas bancarias de Zapatero, la cantidad que habría recibido por supuestos trabajos de consultoría para la empresa de Julio Martínez Martínez, y de saldos de otras mercantiles bajo sospecha en la causa.

Mientras el expresidente de gobierno se mostraba como persona humilde y alejado del interés del dinero, las cuentas bancarias decían otra realidad. En el mismo auto del juez Calamprofundiza en otras 37 transferencias bancarias por valor de 649.552 de la empresa Thinking Heads Group SL, así como otras 37 por 352.980 ordenadas por The Global Analysis & Trends In' Emerging Regions y otras dos transferencias por 31.766 euros de Thinking Heads Americas LLC, según Calama.

El juez indicaba que, del análisis financiero realizado, el exdirigente socialista y su entorno eran "los beneficiarios finales de la operativa", ya que detecta "transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos".

"La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755)", de sus hijas, detallaba.

Calama señaló que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Esa supuesta trama tendría como finalidad "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP/Redacción