viernes 26  de  diciembre 2025
EEUU

Rubio llama a presidente electo de Honduras y elogia su apoyo a objetivos estratégicos de EEUU

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró en un comunicado que Rubio llamó a Asfura "para felicitarlo por una clara victoria electoral"

Nasry Asfura, el empresario conservador electo presidente de Honduras.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, llamó al presidente electo de Honduras para felicitarlo por su victoria electoral y elogió su apoyo a los objetivos estratégicos de Estados Unidos, informó el viernes el Departamento de Estado.

Nasry Asfura, un empresario conservador respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales hondureñas el miércoles, semanas después de unos comicios reñidos, marcados por retrasos en el conteo de votos y acusaciones de fraude.

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
COMICIOS

El recuento electoral en Honduras entra en su fase más crítica
Sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
VIOLENCIA

La OEA condena ataque con explosivos en centro de escrutinio electoral de Honduras

El apoyo de Trump a Asfura había alimentado las acusaciones de la gobernante izquierdista Xiomara Castro de supuesta injerencia de Estados Unidos en las elecciones de Honduras, uno de los países más pobres de América Latina.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró en un comunicado que Rubio llamó a Asfura "para felicitarlo por una clara victoria electoral".

"El secretario Rubio felicitó al presidente electo Asfura por su defensa de los objetivos estratégicos de Estados Unidos, incluido el avance de nuestra cooperación bilateral y regional en materia de seguridad, y el fortalecimiento de los lazos económicos entre nuestros dos países", según el texto.

"Ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la asociación entre Estados Unidos y Honduras", añadió Pigott.

Asfura asumirá el cargo el 27 de enero.

El retorno de la derecha

Su triunfo marca el regreso de la derecha al poder, tras cuatro años de mandato de la izquierdista y prochavista Xiomara Castro. Acentúa además el avance de gobiernos conservadores luego de los giros de Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

En las elecciones del 30 de noviembre, Asfura, de 67 años, empresario de la construcción e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con una ventaja de menos de un punto porcentual (40,1%) sobre el presentador de televisión y aliado de Castro, Salvador Nasralla, que asegura ser de derecha (39,5%).

Antes de la votación, Trump había respaldado a Asfura. Dijo que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas", y luego advirtió que "habría graves consecuencias" si la mínima ventaja del candidato conservador se revertía en el recuento.

En la víspera de las elecciones hondureñas, Trump, en una medida sorpresiva, indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, miembro del partido de Asfura, quien cumplía una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, basado en el testimonio de narcotraficantes que buscaban reducir sus condenas.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

