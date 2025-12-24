miércoles 24  de  diciembre 2025
DEBATE

Sanciones "al máximo" contra Maduro, advertencia de EEUU ante Consejo de Seguridad de la ONU

El embajador Mike Waltz dijo que el gobierno de Trump usará todo el poder para privar al régimen de Venezuela de recursos que usa para el Cartel de los Soles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- EEUU advirtió que aplicará sanciones "al máximo" contra el régimen de Venezuela para privar a Nicolás Maduro de los recursos que usa para financiar al Cartel de los Soles, en su propósito de emplear “todo su poder” contra las organizaciones del narcotráfico.

El embajador permanente de EEUU ante Naciones Unidas, Mike Waltz, fue categórico en su intervención en el Consejo de Seguridad donde se debatió este martes las presiones del gobierno de Trump contra Venezuela y que Maduro denunció como “una amenaza”.

"EEUU impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cartel de los Soles", afirmó Waltz y precisó que las sanciones "incluyen las ganancias de la venta de petróleo utilizadas para financiar" a este cartel y al Tren de Aragua, designados organizaciones terroristas extranjeras por Washington.

"La realidad es que los petroleros sancionados son el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo. Estos petroleros también financian al grupo narcoterrorista Cartel de los Soles", recalcó al aludir los buques irregulares que han sido interceptados en aguas del Caribe, saliendo de las costas venezolanas, tras el bloqueo “total” ordenado por Trump.

Maduro, fugitivo de EEUU

Durante la dura intervención, el embajador Waltz insistió que la administración de Trump "no reconoce a Maduro ni a sus secuaces como gobierno legítimo de Venezuela", y a quien consideró como "un fugitivo de la justicia estadounidense" como el jefe del Cartel de los Soles.

“El presidente Trump (...) va a utilizar todo el poder y la fuerza de EEUU para enfrentar y erradicar a estos carteles de la droga que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo".

Alertó que "la mayor amenaza a este hemisferio se encuentra en nuestro propio vecindario".

Por su parte, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, calificó la presión estadounidense de “extorsión” y lo acusó de pretender "que le entreguemos nuestro río Orinoco, nuestro lago de Maracaibo, nuestra isla de Margarita, nuestras playas, ríos, llanos y montañas".

"EEUU no lucha contra el narcotráfico en el Caribe (sino que) su misión es apoderarse de los recursos venezolanos", reiteró en abono a los señalamientos de Caracas que solicitó la reunión del Consejo de Seguridad.

FUENTE: Con información de Europa Press

