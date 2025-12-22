Bloqueo de EEUU a buques sancionados sube presión al régimen de Maduro e impacta a China y Cuba

MIAMI — Estados Unidos ha incautado dos buques petroleros y perseguido a un tercero en aguas internacionales del Caribe frente a las costas de Venezuela, en medio de la ofensiva contra operaciones ilícitas y la presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

La última acción contra estos buques se reportó el 21 de diciembre y, según informaron las fuerzas estadounidenses, no habrían logrado hacerse con el control del petrolero, de bandera panameña, identificado como "Bella-1".

EEUU Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 22 de diciembre que lo más "inteligente" que puede hacer Maduro es dimitir. Agregó: "Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo".

El mandatario puntualizó que Estados Unidos se quedará con el petróleo de los barcos incautados en las últimas semanas. Trump ordenó el 16 de diciembre el bloqueo de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, esto como parte de una nueva escalada de su campaña de presión sobre el régimen de Maduro.

"No solo estamos interceptando barcos, sino también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro; él tiene que irse", puntualizó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, este lunes en entrevista con la cadena Fox News.

"Si se le pregunta a algunos expertos, dirá que mañana viene la invasión, que empiezan los bombardeos. Hay otros, quizás con algo más de conocimiento, que dicen que probablemente no va a haber una acción inmediata y que, más bien, continúan las negociaciones. Todo esto parece indicar que hay una gran presión tratando de lograr un cambio de régimen. Quizás, me aventuro a decir no violento, pero sí un cambio de régimen en Venezuela", señaló Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida (FIU), en entrevista con Univisión.

EEUU acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una organización calificada como “narcoterrorista". Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita la captura del jefe del régimen chavista.

Para el analista Eduardo Gamarra, geopolíticamente hablando, el bloqueo tiene un impacto sobre todo en las relaciones de Estados Unidos con China. "Gran parte de este petróleo que está siendo decomisado en Altamar tenía como destino China. Ese es el impacto número uno", dijo.

Añadió que el segundo impacto será para Cuba, que empezará a sentir una escasez porque Venezuela le suplía gran parte de petróleo.

"Hay otros países en la región que también estarán muy afectados y de manera directa. Por ejemplo, el caso de Colombia, que está viendo costas afectadas también por la presencia de esta flotilla de Estados Unidos", indicó el investigador.

Gamarra cree que la medida del gobierno estadounidense afecta, además, a Rusia, que está en la mirada de EEUU dada la importancia del petróleo venezolano en el mercado internacional.

Empresa "criminal" de Maduro

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, reiteró que el gobierno de EEUU seguirá con el bloqueo de petroleros sancionados que salgan o se dirijan hacia Venezuela “sin titubear”.

En su cuenta en la red social X, Hegseth expresó que las operaciones tendrán pleno vigor “hasta que la empresa criminal de Maduro devuelva cada activo estadounidense robado”.

El funcionario aseveró que el Departamento de Guerra con la Guardia Costera realiza operaciones de interdicción marítima, mediante la operación Lanza del Sur, con el objetivo de desmantelar redes criminales ilícitas. "La violencia, las drogas y el caos no controlarán el Hemisferio Occidental”, resaltó.

El 20 de diciembre, las fuerzas militares de Trump confiscaron un segundo buque petrolero supuestamente sancionado: se registró que el buque petrolero "Centuries" salió escoltado por equipos de la Armada venezolana hasta aguas internacionales.

Esta incautación se produjo 11 días después de que fue bloqueado un tanquero empleado para transportar crudo iraní: el 10 de diciembre, cuando la Guardia Costera, con la ayuda de la Marina, incautó el petrolero "Skipper", que estaba sancionado desde 2022.

Buques sancionados y clandestinos

De acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela en el exilio, cerca de 40 buques internacionales catalogados de irregulares, 14 de estos con sanciones, fueron detectados en las costas de Venezuela con destino a terminales de petróleo durante el pasado noviembre.

Pese a que se redujo la presencia de tanqueros, 40% del total de las 98 embarcaciones petroleras que llegaron a las costas se mantuvo y con características ilícitas.

Según el registro, 17 de los buques pertenecen a la estatal venezolana PDVSA, 64 eran internacionales y 17 “llegaron con sus señales AIS apagadas”, característica que eleva las sospechas sobre sus cargas.

FUENTE: Con información de Univisión/ Europa Press