Se desata polémica en Uruguay: presidente compra auto con descuento antes de asumir el cargo

El presidente de Uruguay adquirió el vehículo por 25.000 dólares menos de lo que marcaba el precio de mercado en febrero de 2025. (AFP)

MONTEVIDEO .- El mandatario uruguayo Yamandú Orsi ofreció “disculpas” este lunes, 1 de junio, en medio de la polémica desatada en el país al conocerse que compró un automóvil con un descuento de unos 25,000 dólares días antes de asumir la presidencia.

La polémica se desató cuando un programa de la radio local Carve detectó incongruencias en la declaración jurada de Orsi en la compra de una camioneta de alta gama.

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La presidencia presentó la boleta de la compra de 54,000 dólares, unos 25,000 dólares menos que el precio que tenía el vehículo en el mercado en febrero de 2025, días antes de asumir la presidencia el 1 de marzo.

En un mensaje difundido por la presidencia, Orsi admitió que “hay dudas sobre el cómo y el por qué” de la compra del vehículo marca Hyundai.

“Pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo”, señaló el presidente izquierdista.

Orsi explicó que decidió la compra previa a asumir como presidente por presentar “las características apropiadas para el nuevo desafío" y porque demostró “razonable” el precio del vehículo.

“Si algún organismo contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual del mercado, lo haré sin demora”, puntualizó.

Afirmo que; “ante descuentos se tiraba de cabeza”.

Las disculpas del mandatario uruguayo no fueron aceptadas por la oposición.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva le recriminó: “Totalmente groggy. Llegar a decir esto es tomarle el pelo a la totalidad de la población. Este comentario destruye la institución. Ni Menem se animó a tanto".

Junta de Transparencia estudia el caso

La Junta de Transparencia y Ética Pública estudiará el caso en los próximos días, a pedido de opositores de centroderecha.

Uruguay es el país de América Latina percibido como menos corrupto, según Transparencia Internacional.

La polémica llega en momentos en que el presidente uruguayo enfrenta una caída en la aprobación de su gestión, según varias consultoras locales.

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FUENTE: Con información de AFP y La Nación