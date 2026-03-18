Uruguay se centra en seguridad alimentaria, paz y energía limpia en la CELAC

MONTEVIDEO.- Uruguay, en los próximos días, se dispone a llevar una agenda doble en cuanto a las relaciones económicas con los países de la región.

Este 21 de marzo asumirá la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y apunta a trabajar en diferentes temas como la seguridad alimentaria, la paz y el desarrollo de energía limpia.

Así lo indicó este miércoles el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en una rueda de prensa en la que aseguró que el país suramericano quiere "dar una mano" en grandes temas que, a su parecer, es importante que estén en el centro de la acción.

Por otra parte, Lubetkin informó que el Gobierno se concentrará en hacer un balance de los sectores productivos que se verán afectados con su aplicación tras completarse la ratificación del acuerdo Mercosur-UE en el bloque suramericano.

"Va a haber áreas que van a estar afectadas y va a haber áreas que van a ganar mucho. Nosotros tenemos que concentrarnos naturalmente en las áreas afectadas en un cuadro de crecimiento país", dijo este el ministro de Relaciones Exteriores. "Va a haber áreas que van a estar afectadas y va a haber áreas que van a ganar mucho. Nosotros tenemos que concentrarnos naturalmente en las áreas afectadas en un cuadro de crecimiento país", dijo este el ministro de Relaciones Exteriores.

Planes en la CELAC

"Hace muchos años la CELAC había declarado a la región como zona de paz y desnuclearizada y lo hemos respetado, porque esta es una región sin guerras. Otras lamentablemente no lo son", recordó.

No obstante, Lubetkin dijo que lo discutido en aquel momento no es la base de lo que sucede en la actualidad.

"Hoy sí tenemos que tratar de garantizar que esta región sea de paz y estabilidad, pero hay nuevos componentes. Está el componente democrático, el de derechos humanos, está el componente de la lucha contra el narcotráfico, que en aquel momento no estaba, y está el componente de la lucha contra el terrorismo", subrayó el ministro.

Añadió que también está el de la estabilidad socioeconómica: "Todo es parte de la estabilidad que tenemos que darle a nuestros países. Eso es parte del escenario nuevo de paz que nos planteamos".

Apuntó que Uruguay no quiere hacer muchas cosas, sino algunas en las que sabe que hay consenso en toda la región para afrontarlas y trabajarlas.

Este sábado, Uruguay asumirá en Bogotá la presidencia de la CELAC, al tiempo que preside el Consenso de Brasilia y el Grupo de los 77 y China, mientras que en el segundo semestre del año estará también al frente del Mercosur.

Lubetkin viajará a Colombia junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

MERCOSUR -UE

Para entender cómo el acuerdo afectará a cada uno de los sectores, el Gobierno uruguayo contará con un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos resultados se darán a conocer este jueves.

Lubetkin dijo que estos estudios se hicieron para entender la posición de cada sector en cuanto a "la preparación de este desafío" de cara a los próximos 15 o 20 años.

El canciller aspira a que se concrete un "diálogo interactivo" entre su cartera, el Ministerio de Economía y el de Agricultura y los productores "para informar, reflexionar y apoyar en lo que sea necesario".

Este martes el bloque suramericano completó la aprobación del acuerdo comercial, luego de que Paraguay ratificara el tratado.

Con la decisión del Parlamento paraguayo, los cuatro socios del Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— dieron luz verde al histórico acuerdo firmado el 17 de enero en Asunción, que crea una de las mayores áreas de libre comercio del mundo.

Lubetkin destacó la velocidad con que el acuerdo se ratificó en el bloque y recordó que Uruguay fue el primer país en dar luz verde al texto en su Parlamento, seguido por Argentina.

"Lo que nosotros queremos es que se active el acuerdo, que es un acuerdo largo a 10 años, pero para que ya empiecen a bajar, apenas entre en funcionamiento, un conjunto de aranceles a un conjunto de productos", detalló el canciller.

Si todo va en la dirección correcta, el canciller estima que el acuerdo podría comenzar a aplicarse de forma provisional en mayo.

FUENTE: Con información de EFE