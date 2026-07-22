miércoles 22  de  julio 2026
CRISIS

Presos políticos padecen "doble tragedia" tras terremotos en Venezuela

Organizaciones de derechos humanos denuncian que los detenidos continúan recluidos en instalaciones afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor del Helicoide, en Caracas (Venezuela).

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor del Helicoide, en Caracas (Venezuela).

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS – Los cientos de presos políticos que permanecen detenidos en Venezuela enfrentan una "doble tragedia" tras los dos potentes terremotos que sacudieron el norte del país hace casi un mes, denunciaron este miércoles organizaciones no gubernamentales (ONG) y defensores de derechos humanos.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, impactaron el país el pasado 24 de junio, con especial fuerza en el estado La Guaira, vecino de Caracas.

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De acuerdo con cifras oficiales, 5.346 personas fallecieron y 16.740 resultaron heridas. Además, numerosos edificios colapsaron y los equipos de rescate continúan recuperando cuerpos entre los escombros.

"Evacuación tardía"

"Tras esos sismos debemos decir con responsabilidad que no hubo una respuesta oportuna del Estado venezolano para evacuar a los presos políticos", denunció durante una rueda de prensa la activista Andreína Baduel, acompañada por representantes de organizaciones como Amnistía Internacional y la ONG venezolana Provea.

Según Baduel, las evacuaciones en centros de reclusión como la cárcel militar de Ramo Verde y el penal Rodeo I, ubicados en las afueras de Caracas, se realizaron de forma tardía.

"Permanecieron 50 minutos sin ser evacuados" tras el doble sismo, afirmó la activista, quien además exige la liberación de su hermano, Josnars Baduel.

Lea también: Familiares piden la "liberación masiva" de todos los presos políticos en Venezuela

Presos políticos

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela permanecen 372 personas detenidas por motivos políticos.

"Ya vivían una calamidad, que hoy se ha convertido en una doble tragedia", sostuvo Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

La activista denunció además que el quinto piso de una de las torres de la cárcel de Ramo Verde sufrió graves daños durante los terremotos y que los detenidos han sido obligados a permanecer en sus celdas bajo amenazas de ser trasladados a otros centros penitenciarios.

Durante la conferencia de prensa, familiares de presos políticos exhibieron pancartas con mensajes como "Protección humanitaria" y "Proteger la vida es una obligación", al tiempo que denunciaron presuntas torturas y malos tratos contra los reclusos.

Por su parte, Óscar Murillo, coordinador de Provea, afirmó que la emergencia provocada por los terremotos no debe desviar la atención sobre la situación de los presos políticos.

"La crisis, hoy agravada por los terremotos, no puede abrir un paréntesis en la lucha por la libertad y la democracia", expresó. "Es un llamado de la historia para hacer las cosas bien".

FUENTE: Con información de AFP

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