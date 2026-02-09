Uruguay registra la mayor llegada de cubanos en su historia reciente

MONTEVIDEO.- La profunda crisis que atraviesa Cuba continúa acelerando la salida masiva de ciudadanos hacia cualquier destino posible. Uruguay , en particular, se ha convertido en uno de los principales receptores de esta nueva ola migratoria, alcanzando cifras inéditas.

“Uruguay está recibiendo la mayor cantidad de cubanos de la historia” , informó Infobae al detallar el dramático deterioro de las condiciones de vida en la isla. La crisis abarca todos los servicios esenciales: “los hospitales han suspendido cirugías y restringieron el traslado de pacientes ambulatorios. Los hoteles turísticos cierran, el transporte se recorta, el servicio eléctrico se interrumpe . Hay una crisis de combustible sin precedentes”, señala el reporte.

En menos de cinco años, más de un millón y medio de cubanos han abandonado el país, y una parte significativa ha recalado en Uruguay. De acuerdo con el medio uruguayo El Observador, el saldo migratorio entre ambos países casi se triplicó en 2025 respecto al año anterior: más de 22,000 cubanos ingresaron, mientras que cerca de 7,000 salieron, dejando un saldo de 14,959, muy superior a los 5,870 registrados en 2024.

Más de 13,800 cubanos con identidad uruguaya

El único año reciente en el que el saldo migratorio fue negativo —desde la muerte de Fidel Castro— fue 2021, cuando la pandemia redujo drásticamente los movimientos internacionales.

Además, en 2025 se alcanzó un nuevo récord: 13,852 cubanos obtuvieron por primera vez su documento de identidad uruguayo, una cifra que supera ampliamente a cualquier otra nacionalidad extranjera.

Según el registro oficial, sin contar a los uruguayos, el país otorgó más cédulas a cubanos, seguidos por argentinos (2,635), brasileños (2,564), venezolanos (2,042) y colombianos (874).

Organizaciones locales confirman el creciente flujo migratorio. La asociación UruVene, originalmente fundada por venezolanos, reporta que en el último año “recibió más consultas de cubanos que de cualquier otro país”, según citó El Observador.

Testimonios de la crisis

Una mujer en Cuba, que pidió anonimato, describió a ese medio la vida cotidiana en la isla: “el jueves… estuvieron sin electricidad desde las 10 de la mañana hasta las ocho de la noche”.

La escasez de gas complica aún más la rutina de miles de familias, mientras que el acceso al agua “varía de una zona a otra”. Pero el mayor colapso ocurre en el sector salud.

Según Infobae, los centros sanitarios cubanos “afrontan una falta extrema de medicamentos esenciales y materiales básicos”. La situación es tan crítica que “no es posible realizar intervenciones quirúrgicas ni trasladar a enfermos entre diferentes municipios, porque las reservas de diésel apenas alcanzan para unas horas”. Analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, sueros, sondas y gasas están ausentes de los inventarios.

La preferencia por Uruguay

Expertos señalan que recientes políticas migratorias en Estados Unidos también están influyendo en este desplazamiento hacia el Cono Sur.

“La política de (Donald) Trump está influyendo en que muchos prefieran no arriesgarse a irse a Estados Unidos”, explicó a El Observador Valeria España, directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay.

“La vida de muchos migrantes está en juego cuando en el proceso están involucradas las fuerzas militares”, añadió la funcionaria, al tiempo que destacó que el “tiempo de permanencia” en Uruguay aumenta las “posibilidades para quedarse”.

En contraste, Uruguay también registró un acontecimiento inédito en 2025: por primera vez desde el inicio del éxodo venezolano, salieron más venezolanos de los que ingresaron al país, marcando un claro punto de inflexión en las dinámicas migratorias regionales.

FUENTE: Con información de El Observador / Infobae