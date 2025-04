Se dispara índice de mortalidad por accidentes laborales en Cuba

Según los datos oficiales, en 2024 ocurrieron 934 accidentes en el ámbito laboral en la isla, 564 menos que los 1,498 del 2023. También disminuyó la cifra de trabajadores accidentados, de 1,545 en 2023 a 975 en 2024, para un cayó un 36.9% menos.

El sector de la Construcción tuvo el mayor índice de mortalidad, con 8 muertes en el año. De acuerdo con la ONEI, otros sectores como los de Suministro de electricidad, gas y agua y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura contabilizaron siete fallecimientos cada uno.

La mayor cantidad de accidentes ocurrió en el sector de la Salud Pública y Asistencia Social, con 169, mientras que la Industria manufacturera registró 156 siniestros.

La mayoría de las muertes pasan en la capital

La Habana fue la provincia más afectada, con un total de 324 accidentes laborales, el 34.6% de los ocurridos en todo el país, y un saldo de 341 lesionados y ocho fallecidos. Santiago de Cuba, en el oriente de la isla, tuvo la mayor cantidad de fallecimientos, con un total de nueve.

La mayoría de los lesionados por esta causa en el país fueron hombres, con el 69.1 %, mientras que el 30.9 % correspondió a las mujeres.

Expertos señalan que las cifras de la ONEI sobre accidentes laborales no son confiables. “El régimen cubano ha manipulado durante 65 años las estadísticas”, dijo el año pasado a Martí Noticias el economista Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, asentado en Miami.

Según Brito, Cuba no se rige por el sistema implementado por la Organización Internacional del Trabajo para registrar la accidentalidad laboral, que abarca la compilación de datos como las lesiones profesionales no fatales, fatales, días perdidos por casos de lesión profesional que llevaron a una incapacidad temporal, lesiones profesionales no fatales según tipo de discapacidad y actividad económica, entre otros indicadores.

"Cuando hay un accidente de tránsito donde van trabajadores, donde fallecen trabajadores, no lo ponen como accidente de trabajo, aun cuando el bus o, el camión o el medio de transporte accidentado está llevando a los trabajadores a una empresa y lo clasifican como accidente de tránsito y no como accidente laboral”, señaló el experto.

En una encuesta realizada en 2024 por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, las principales causas de los accidentes laborales, registradas en al isla fueron la falta de protección a los obreros, la falta de alumbrado y el sueño acumulado debido a los apagones, esta última, una causa que podría prevalecer este año, con la crisis electroenergética que atraviesa el país.

FUENTE: Con información de Martí Noticias